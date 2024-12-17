Смартфони нарешті підключили до інтернету Starlink: як працює нова технологія (відео)

Користувачі зможуть надсилати текстові повідомлення за допомогою супутникового з'єднання через застосунок Google Messages.

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Оператор T-Mobile (США) оголосив, що його супутниковий сервіс повідомлень у співпраці зі Starlink переходить у режим бета-тестування. Щойно такі сервіси будуть запущені, американським користувачам можна буде використовувати супутникові повідомлення на будь-якому пристрої Android 15. Про це пише Android Authority.

Не секрет, що ОС Android 15 підтримує супутникові повідомлення. Але наявність підтримки не означає, що будь-хто, у кого є пристрій Android 15, може почати надсилати текстові повідомлення, використовуючи супутникове підключення. Для цієї послуги потрібна підтримка оператора.

Користувачі зможуть надсилати текстові повідомлення за допомогою супутникового з'єднання через Google Messages. Цей застосунок для обміну повідомленнями за замовчуванням встановлено майже на всіх Android-смартфонах і навряд чи оператори просуватимуть окремі застосунки для супутникових повідомлень, пише ЗМІ. Щоб підтвердити цю теорію, автори матеріалу змогли зробити так, щоб параметри супутникового з'єднання відображалися в Google Messages, показуючи, як користувачі будуть їх бачити, коли вони стануть доступними.

Спливне вікно запропонує користувачам під'єднатися до супутника для надсилання та отримання повідомлень на головному екрані застосунку Google Messages і в особистих чатах. Це спливне вікно буде автоматично з'являтися, коли користувачі перебуватимуть поза зоною дії стільникового зв'язку або Wi-Fi. Групові чати можуть не підтримуватися за супутникового підключення, оскільки в них не відображається опція підключення.

Натискання на опцію "Підключитися" запускає супутникове з'єднання. Неясно, чи буде з'єднання автоматично розірвано, щойно пристрій відновить стільниковий зв'язок або Wi-Fi-підключення.

Раніше ми писали, що звичайні смартфони можна підключити до Starlink. Запуск супутників дав змогу повністю сформувати перше угруповання апаратів із технологією, яка дасть змогу звичайним смартфонам підключатися до супутників.