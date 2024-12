Звичайні смартфони вже можна масово підключати до інтернету Starlink: що відомо

Запуск супутників дав змогу повністю сформувати перше угруповання апаратів із технологією, яка дасть змогу звичайним смартфонам підключатися до супутників.

4 грудня о 22:05 за східним узбережжям США в Каліфорнії стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Вона вивела на низьку орбіту 20 супутників Starlink. Про це пише Space.

У цій партії було 13 супутників, які підтримують прямий зв'язок смартфонів на Землі. Саме ці супутники дозволили повністю сформувати першу групу таких апаратів.

Ілон Маск заявив, що першу групу супутників із прямим стільниковим підключенням уже було розгорнуто під час цього запуску. Це дасть змогу немодифікованим смартфонам підключатися до всесвітньої мережі навіть у віддалених куточках Землі. Що ж стосується пропускної здатності на одиницю у цих пристроїв, вона становить близько 10 Мбіт/с. У майбутньому, пообіцяв глава SpaceX Ілон Маск, угруповання супутників будуть набагато продуктивнішими.

Пристрої Starlink були запущені на низькій навколоземній орбіті буквально через 61 хвилину, тобто все пішло чітко за планом. Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю через вісім хвилин після початку. Він прибув на плавучу платформу "Of Course I Still Love You". Посадка відбувалася просто в Тихому океані. Цього року компанія SpaceX запустила понад 80 місій Starlink.

На сьогодні Starlink — це понад 6000 апаратів. З них понад 300 підтримують прямий стільниковий зв'язок. Це угруповання дасть змогу надавати послуги стільникового зв'язку у віддалених регіонах світу, там, де звичайний стільниковий зв'язок недоступний. У 2025 році послуги супутникового стільникового зв'язку почне надавати оператор T-Mobile, а пізніше підключаться й інші.

