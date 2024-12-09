Маск потрапив під вплив Путіна: українські американці намагаються зупинити запуск супутників SpaceX

Комітет, що представляє інтереси понад 1 мільйона американців українського походження, стурбований тим, що Ілон Маск може налагодити зв'язки з Путіним. Засновник SpaceX це заперечує.

Український конгресовий комітет Америки подав петицію до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) у спробі домогтися того, щоб агентство відхилило заявку SpaceX на відправлення більшої кількості супутників Starlink. Петицію розміщено на сайті FCC.

Коаліція українських американських організацій намагається не дозволити SpaceX запускати більше супутників, посилаючись на побоювання з приводу зв'язків засновника Ілона Маска з президентом РФ Володимиром Путіним і неясну позицію Департаменту ефективності уряду, напівофіційної консультативної групи обраного президента Дональда Трампа.

Петиція, подана до FCC

Комітет, що представляє інтереси більш ніж 1 мільйона американців українського походження, висловив стурбованість з приводу того, що Ілон Маск може налагодити зв'язки з Путіним, зазначає USA Today. Маск це заперечує. Комітет подав клопотання до FCC про відхилення будь-яких заявок SpaceX через очевидний конфлікт між діловими інтересами Маска і його новою роллю у відомстві Дональда Трампа.

Супутники Маска, використовувалися у військових операціях України. Видання пише, що сьогодні більша частина комунікацій країни здійснюється через Starlink, оскільки за час повномасштабного вторгнення Росії 2022 року було виведено з ладу значну частину мережі мобільного зв'язку. Президент України Володимир Зеленський телефонував Трампу і Маску після свого переобрання за допомогою супутникового зв'язку.

Маск запропонував ідею мирного плану на умовах Кремля. Робота Starlink також обмежувалася під час військових операцій ЗСУ. Повідомлялося і про секретні дзвінки між Маском і Путіним.

"У нас немає проблем з його платформою Twitter X або виробництвом автомобілів. У нас є проблема з тим, що він приймає позицію однієї зі сторін під час агресивної війни проти країни, яка ніколи нікуди не вдиралася", — пояснив Артур Белендюк, головний адвокат української коаліції. Він також додав, що Маск "починає грати в геополітику і займатися, по суті, зовнішньою політикою, а це не його робота".

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Wall Street Journal писало про те, що головний офіцер військової розвідки України заявив, що російські винищувачі вже використовують супутники Маска у своїх інтересах. Мільярдер назвав ці звинувачення "категорично неправдивими".

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Українська коаліція також занепокоєна тим, що можливості Маска в уряді Трампа дадуть йому змогу чинити тиск на регулювальні органи, щоб ті віддавали перевагу його компаніям. Новий голова Федеральної комісії зі зв'язку Трампа і нинішній комісар Брендан Карр заявив, що не очікує, що агентство відновить субсидії в розмірі 888,5 млн доларів для сервісу Starlink.

Багато експертів заявили, що необхідний серйозний перегляд федеральних витрат, і Маск може стати тим, хто це зробить.

Нагадаємо, що Ілон Маск привів чотирирічного сина на зустріч на Капітолійському пагорбі.

Також повідомлялося, що, за даними CNN, війська РФ залишають Сирію, Кремль просить Туреччину про допомогу.