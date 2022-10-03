"Розчарування року": реакція мережі на ідею Ілона Маска про мир в Україні на умовах Кремля

Гендиректор компанії Tesla взявся за примирення Росії та України. Головні ідеї ще раз провести псевдореферендуми й залишити Крим під окупацією. Фокус вибрав найяскравіші реакції на "план" Ілона Маска.

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Генеральний директор компаній Tesla та Space X Ілон Маск взявся за вирішення геополітичних питань. Його увагу раптом привернула повномасштабна війна Росії та України.

Бізнесмен описав кілька варіантів укладання можливого перемир'я з РФ, які схожі на риторику Кремля. Найбільш гостро українці сприйняли його слова про те, що Крим було нібито передано Україні в результаті "помилки Хрущова", тому він має "формально входити до складу Росії, як це було з 1783 року".

Ілон Маск вважає, що за підсумками війни Україна має стати нейтральною державою. Фокус вибрав найяскравіші реакції соцмереж на "план" Ілона Маска.

"Розчарування року" — як оцінили план Ілона Маска в Україні

Президент України Володимир Зеленський запустив у Twitter власне опитування. Глава держави поцікавився, який Ілон Маск подобається користувачам більше, який підтримує Україну чи Росію.

Верховна Рада України чемно відмовила Маску у мирному плані, написавши просто "Ні". А нардеп Інна Совсун пропонує бізнесмену дозволити співробітникам вирішувати, кому мають належати його компанії.

До дискусії підключились українські дипломати. Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник просто послав Маска, зазначивши, що це — "найдипломатичніша відповідь".

Посол України в Австрії Олександр Щерба зауважує, що справа не лише на території, а й у геноциді українців.

"Йдеться про знищення української мови та культури. Не можна дозволити новому Гітлеру досягти свого. Не повірю, що ви це написали", — написав дипломат.

Наступного разу, коли потрібно буде викликати сантехніка, варто покликати Ілона Маска, поіронізував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

[ + – ] Кислиця порівняв Ілона Маска із сантехніком Фото: Скриншот

"Він не займається сантехнікою? Тоді якого біса він говорить про міжнародні відносини і внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік кращий за другосортну думку Маска про незаконно окуповані території іноземної держави", — відреагував він.

Не соромилися критикувати бізнесмена українські ЗМІ та журналісти. Київське англомовне видання "KyivPost" зазначило: "Ілон, ти класний хлопець, дякую за Starlink, але було б дуже добре, якби ти проводив голосування про що маєш уявлення. Ми не проводимо голосування щодо апартеїду та Нельсона Мандели".

Український блогер Ігор Лаченков, відомий як автор новинного Telegram-каналу, назвав Ілона Маском "розчаруванням року".

"Я бачив у вас дослідника майбутнього, hi-tech та космосу. Будучи одним із найвпливовіших людей на Землі, ви не маєте права вирішувати долі інших народів та кордону країни", — зазначив він.

Письменниця Оксана Забужко під твітом Маска обмежилася короткою фразою: Are you ohueli там?

Україна звільняє всю територію: як оцінили пропозицію Ілона Маска у світі

Відповів старший радник при Конгресі США Пол Массаро запропонував зустрічний план: Україна звільняє всю свою суверенну територію. Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується. Ця реакція набрала в 3 рази більше лайків, ніж пост Ілона Маска.

Добровольці грузинського легіону вважають, що Ілон Маск видав чергову нісенітницю.

[ + – ] Ілон Маск видав чергову нісенітницю, вважають українці Фото: Открытые источники

"Ми, грузини, надто добре знаємо російських фа..стів. Саме тому ми боремося пліч-о-пліч з Україною з 2014 року", — зауважили добровольці.

Репортер NBC News Бен Коллінз вважає, що Ілон Маск донедавна жив в особливо добре закритій бульбашці погоні за грошима. Його колега Майкл Вайсс зауважив, як бізнесмену вдалося перекреслити твітом допомогу послуг супутникового Інтернету від Starlink.

Ілон Маск висловився про Крим: реакція у Росії

Російський опозиційний політик, голова штабів Олексій Навального Леонід Волков з нетерпінням чекає на рішення Маска в одному твіті для Ізраїлю та Палестини та вигаданих областей Гондор та Мордор у легендаріумі Дж. Р. Толкіна.

Ще одна соратниця Навального Любов Соболь запитала, як відреагує Ілон Маск, якщо Путін спробує окупувати іншу країну чи вимагатиме повернути Аляску.

"Яке опитування Маск опублікує у Twitter? Путін окупував Росію, всіх незгодних з його правлінням б'ють, катують, вбивають чи садять у в'язниці. Тепер він намагається окупувати Україну", — пише Соболь.

Відреагував також колишній генеральний директор державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін. У себе в Telegram він заявив, що Маск зробив ці заяви напередодні польоту його ж корабля CrewDragon до МКС, в екіпажі якого летить космонавт Роскосмосу Ганна Кікіна.

"Ось що російська жінка зробила з американцем", — написав він.

Російські ЗМІ подають новини про "план" Маска у традиційній пропагандистській тональності. ТАСС звернула увагу, що Маск нібито не вірить у перемогу України, якщо Росія проведе мобілізацію.

"РИА Новости" обрало головним пунктом визнання Криму російським та гарантії його водопостачання.

Нагадаємо, що Ілон Макс упевнений у своїй правоті — він вважає кінець війни саме з такими результатами. Питання лише в тому, скільки людей помре, зазначив він.