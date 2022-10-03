"Розчарування року": реакція мережі на ідею Ілона Маска про мир в Україні на умовах Кремля
Гендиректор компанії Tesla взявся за примирення Росії та України. Головні ідеї ще раз провести псевдореферендуми й залишити Крим під окупацією. Фокус вибрав найяскравіші реакції на "план" Ілона Маска.
Генеральний директор компаній Tesla та Space X Ілон Маск взявся за вирішення геополітичних питань. Його увагу раптом привернула повномасштабна війна Росії та України.
Бізнесмен описав кілька варіантів укладання можливого перемир'я з РФ, які схожі на риторику Кремля. Найбільш гостро українці сприйняли його слова про те, що Крим було нібито передано Україні в результаті "помилки Хрущова", тому він має "формально входити до складу Росії, як це було з 1783 року".
Ілон Маск вважає, що за підсумками війни Україна має стати нейтральною державою. Фокус вибрав найяскравіші реакції соцмереж на "план" Ілона Маска.
"Розчарування року" — як оцінили план Ілона Маска в Україні
Президент України Володимир Зеленський запустив у Twitter власне опитування. Глава держави поцікавився, який Ілон Маск подобається користувачам більше, який підтримує Україну чи Росію.
Верховна Рада України чемно відмовила Маску у мирному плані, написавши просто "Ні". А нардеп Інна Совсун пропонує бізнесмену дозволити співробітникам вирішувати, кому мають належати його компанії.
До дискусії підключились українські дипломати. Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник просто послав Маска, зазначивши, що це — "найдипломатичніша відповідь".
Посол України в Австрії Олександр Щерба зауважує, що справа не лише на території, а й у геноциді українців.
"Йдеться про знищення української мови та культури. Не можна дозволити новому Гітлеру досягти свого. Не повірю, що ви це написали", — написав дипломат.
Наступного разу, коли потрібно буде викликати сантехніка, варто покликати Ілона Маска, поіронізував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
"Він не займається сантехнікою? Тоді якого біса він говорить про міжнародні відносини і внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік кращий за другосортну думку Маска про незаконно окуповані території іноземної держави", — відреагував він.
Не соромилися критикувати бізнесмена українські ЗМІ та журналісти. Київське англомовне видання "KyivPost" зазначило: "Ілон, ти класний хлопець, дякую за Starlink, але було б дуже добре, якби ти проводив голосування про що маєш уявлення. Ми не проводимо голосування щодо апартеїду та Нельсона Мандели".
Український блогер Ігор Лаченков, відомий як автор новинного Telegram-каналу, назвав Ілона Маском "розчаруванням року".
"Я бачив у вас дослідника майбутнього, hi-tech та космосу. Будучи одним із найвпливовіших людей на Землі, ви не маєте права вирішувати долі інших народів та кордону країни", — зазначив він.
Письменниця Оксана Забужко під твітом Маска обмежилася короткою фразою: Are you ohueli там?
Україна звільняє всю територію: як оцінили пропозицію Ілона Маска у світі
Відповів старший радник при Конгресі США Пол Массаро запропонував зустрічний план: Україна звільняє всю свою суверенну територію. Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується. Ця реакція набрала в 3 рази більше лайків, ніж пост Ілона Маска.
Добровольці грузинського легіону вважають, що Ілон Маск видав чергову нісенітницю.
"Ми, грузини, надто добре знаємо російських фа..стів. Саме тому ми боремося пліч-о-пліч з Україною з 2014 року", — зауважили добровольці.
Репортер NBC News Бен Коллінз вважає, що Ілон Маск донедавна жив в особливо добре закритій бульбашці погоні за грошима. Його колега Майкл Вайсс зауважив, як бізнесмену вдалося перекреслити твітом допомогу послуг супутникового Інтернету від Starlink.
Ілон Маск висловився про Крим: реакція у Росії
Російський опозиційний політик, голова штабів Олексій Навального Леонід Волков з нетерпінням чекає на рішення Маска в одному твіті для Ізраїлю та Палестини та вигаданих областей Гондор та Мордор у легендаріумі Дж. Р. Толкіна.
Ще одна соратниця Навального Любов Соболь запитала, як відреагує Ілон Маск, якщо Путін спробує окупувати іншу країну чи вимагатиме повернути Аляску.
"Яке опитування Маск опублікує у Twitter? Путін окупував Росію, всіх незгодних з його правлінням б'ють, катують, вбивають чи садять у в'язниці. Тепер він намагається окупувати Україну", — пише Соболь.
Відреагував також колишній генеральний директор державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін. У себе в Telegram він заявив, що Маск зробив ці заяви напередодні польоту його ж корабля CrewDragon до МКС, в екіпажі якого летить космонавт Роскосмосу Ганна Кікіна.
"Ось що російська жінка зробила з американцем", — написав він.
Російські ЗМІ подають новини про "план" Маска у традиційній пропагандистській тональності. ТАСС звернула увагу, що Маск нібито не вірить у перемогу України, якщо Росія проведе мобілізацію.
"РИА Новости" обрало головним пунктом визнання Криму російським та гарантії його водопостачання.
Нагадаємо, що Ілон Макс упевнений у своїй правоті — він вважає кінець війни саме з такими результатами. Питання лише в тому, скільки людей помре, зазначив він.