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Мир Российско-украинская война Илон Маск в твиттере опубликовал опрос о войне в Украине

"Разочарование года": реакция сети на идею Илона Маска о мире в Украине на условиях Кремля

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Фото: The New York Times | Илон Маск всерьез считает, что Украина должна стать нейтральным государством

Гендиректор компании Tesla взялся за примирение России и Украины. Главные идеи — еще раз провести псевдореферендумы и оставить Крым под оккупацией. Фокус выбрал самые яркие реакции на "план" Илона Маска.

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Генеральный директор компаний Tesla и Space X Илон Маск взялся за решение геополитических вопросов. Его внимание вдруг привлекла полномасштабная война России и Украины.

Бизнесмен описал несколько вариантов заключения возможного перемирия с РФ, которые схожи с риторикой Кремля. Наиболее остро украинцы восприняли его слова о том, что Крым якобы был передан Украине в результате "ошибки Хрущева", поэтому полуостров должен "формально входить в состав России, как это было с 1783 года".

Илон Маск считает, что по итогам войны Украина должна стать нейтральным государством. Фокус выбрал самые яркие реакции соцсетей на "план" Илона Маска.

"Разочарование года" — как оценили план Илона Маска в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский запустил в Twitter собственный опрос. Глава государства поинтересовался, какой Илон Маск нравится пользователям больше — поддерживающий Украину или Россию.

Верховная Рада Украины вежливо отказала Маску в мирном плане, написав просто "Нет". А нардеп Инна Совсун предлагает бизнесмену разрешить сотрудникам решать, кому должны принадлежать его компании.

К дискуссии подключились украинские дипломаты. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник просто послал Маска, отметив, что это — "самый дипломатичный ответ".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба замечает, что дело не только в территории, а в геноциде украинцев.

"Речь идет об уничтожении украинского языка и культуры. Нельзя позволить новому Гитлеру добиться своего. Не поверю, что вы это написали", — написал дипломат.

В следующий раз, когда нужно будет вызвать сантехника, стоит позвать Илона Маска, поиронизировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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Кислица сравнил Илона Маска с сантехником
Фото: Скриншот

"Он не занимается сантехникой? Тогда какого черта он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше второсортного мнения Маска о незаконно оккупированных территориях иностранного государства", — отреагировал он.

Не стеснялись критиковать бизнесмена украинские СМИ и журналисты. Киевское англоязычное издание "KyivPost" отметило: "Илон, ты классный парень, спасибо за Starlink, но было бы очень здорово, если бы ты проводил голосование о чем имеешь представление. Мы не проводим голосования по апартеиду и Нельсону Манделе".

Украинский блогер Игорь Лаченков, известный как автор новостного Telegram-канала, назвал Илона Маском "разочарованием года".

"Я видел в тебе исследователя будущего, hi-tech и космоса. Будучи одним из самых влиятельных людей на Земле, вы не имеете права решать судьбы других народов и границы страны", — указал он.

Писательница Оксана Забужко под твитом Маска ограничилась короткой фразой: Are you ohueli там?

Украина освобождает всю территорию: как оценили предложение Илона Маска в мире

Откликнулся старший советник при Конгрессе США Пол Массаро предложил встречный план: Украина освобождает всю свою суверенную территорию. Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется. Эта реакция набрала в 3 раза больше лайков, чем пост Илона Маска.

Добровольцы грузинского легиона считают, что Илон Маск выдал очередную чушь.

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Илон Маск выдал очередную чушь, считают украинцы
Фото: Открытые источники

"Мы, грузины, слишком хорошо знаем русских фа..стов. Именно поэтому мы боремся плечом к плечу с Украиной с 2014 года", — заметили добровольцы.

Репортер NBC News Бэн Коллинз полагает, что Илон Маск до недавнего времени вы жили в особенно хорошо закрытом пузыре погони за деньгами. Его коллега Майкл Вайсс заметил, как бизнеспену удалось перечеркнуть твитом помощь услуг спутникового Интернета от Starlink.

Илон Маск высказался о Крыме: реакция в России

Российский оппозиционный политик, глава штабов Алексей Навального Леонид Волков с нетерпением ждет решения Маска в одном твите для Израиля и Палестины и выдуманных областей Гондор и Мордор в легендариуме Дж. Р. Толкина.

Еще одна соратница Навального Любовь Соболь спросила, как отреагирует Илон Маск, если Путин попытается оккупировать другую страну или потребует вернуть Аляску.

"Какой опрос Маск опубликует в Twitter? Путин оккупировал Россию, всех несогласных с его правлением избивают, пытают, убивают или сажают в тюрьмы. Теперь он пытается оккупировать Украину", — пишет Соболь.

Российские СМИ подают новости о "плане" Маска в традиционной пропагандистской тональности. ТАСС обратило внимание на то, что Маск якобы не верит в победу Украины, если Россия проведет мобилизацию.

"РИА Новости" выбрало главным пунктом признание Крыма российским и гарантии его водоснабжения.

Напомним, что Илон Макс уверен в своей правоте — он считает конец войны именно с такими результатами. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, отметил он.