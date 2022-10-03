Отдать Крым и повторить "референдумы": Маск предложил закончить войну в Украине на условиях РФ
Американский бизнесмен назвал 4 условия перемирия с Россией, по которым Украина должна стать нейтральным государством. При этом, по его мнению, полуостров был отдан нашей стране в результате "ошибки Хрущева".
Американский бизнесмен, генеральный директор компании Tesla Илон Маск описал варианты заключения мир между Россией и Украиной. Один из них — это признание Крыма российским, пишет в Twitter
Илон Маск выделил 4 главных условия возможного перемирия:
- повторить голосование во временно оккупированных регионах Украины под наблюдением ООН. Россия уйдет, если это будет выбор украинцев,
- Крым "формально остается частью России", как это было в 1783 года "до ошибки Хрущева", утонил Маск (19 апреля 1783 года был подписан "манифест о присоединении Крыма" к Российской империи, — ред.),
- обеспечение поставок воды в Крым,
- Украина становится нейтральным государством.
В ответе к собственному посту бизнесмен предположил, что такой результат, скорее всего, будет в конце. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет до этого, добавил Маск.
Илон Маск предложил подписчикам согласиться или отвергнуть его идеи. К моменту публикации новости в опросе участвовали более 462 тыс. человек, из них 53,6% отдали голос "за".
Вскоре после публикации твита Маск пожаловался на мощную атаку ботов.
"Мирный план" Илона Маска: реакция Офиса президента и известных украинцев
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник послал миллиардера Илона Маска после его предложения признать Крым российским. Мельник подчеркнул, что это — "очень дипломатический ответ" бизнесмену.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул собственный мирный план с Россией:
- Украина освобождает все территории, включая аннексированный Крым,
- Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы она больше не угрожала другим странам,
- военные преступники проходят международный трибунал.
Такой план поддержали 97% опрошенных.
Украинский политик и волонтер Сергей Притула отметил, что Илон Маск в свое время прогулял много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях.
"Ваши предложения очень похожи на путинские. Надеюсь, вы не это имели в виду", — написал в ответ волонтер.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц 13 сентября 90 минут говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Шольц убеждал его закончить войну в Украине.
Россия 2 сентября впервые с начала войны в Украине вынуждена была просить о временном перемирии на Донбассе.