Американский бизнесмен назвал 4 условия перемирия с Россией, по которым Украина должна стать нейтральным государством. При этом, по его мнению, полуостров был отдан нашей стране в результате "ошибки Хрущева".

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Американский бизнесмен, генеральный директор компании Tesla Илон Маск описал варианты заключения мир между Россией и Украиной. Один из них — это признание Крыма российским, пишет в Twitter

Илон Маск выделил 4 главных условия возможного перемирия:

повторить голосование во временно оккупированных регионах Украины под наблюдением ООН. Россия уйдет, если это будет выбор украинцев,

Крым "формально остается частью России", как это было в 1783 года "до ошибки Хрущева", утонил Маск (19 апреля 1783 года был подписан "манифест о присоединении Крыма" к Российской империи, — ред.),

обеспечение поставок воды в Крым,

Украина становится нейтральным государством.

В ответе к собственному посту бизнесмен предположил, что такой результат, скорее всего, будет в конце. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет до этого, добавил Маск.

Илон Маск предложил подписчикам согласиться или отвергнуть его идеи. К моменту публикации новости в опросе участвовали более 462 тыс. человек, из них 53,6% отдали голос "за".

Вскоре после публикации твита Маск пожаловался на мощную атаку ботов.

"Мирный план" Илона Маска: реакция Офиса президента и известных украинцев

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник послал миллиардера Илона Маска после его предложения признать Крым российским. Мельник подчеркнул, что это — "очень дипломатический ответ" бизнесмену.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул собственный мирный план с Россией:

Украина освобождает все территории, включая аннексированный Крым,

Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы она больше не угрожала другим странам,

военные преступники проходят международный трибунал.

Такой план поддержали 97% опрошенных.

Украинский политик и волонтер Сергей Притула отметил, что Илон Маск в свое время прогулял много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях.

"Ваши предложения очень похожи на путинские. Надеюсь, вы не это имели в виду", — написал в ответ волонтер.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц 13 сентября 90 минут говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Шольц убеждал его закончить войну в Украине.

Россия 2 сентября впервые с начала войны в Украине вынуждена была просить о временном перемирии на Донбассе.