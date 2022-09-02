Впервые с начала войны: СМИ пишут, что РФ запросила частичное временное перемирие на Донбассе

В соцсетях появилась информация, что РФ запросила о перемирии на несколько часов, чтобы забрать тела убитых ВС РФ.

В пятницу, 2 сентября, в соцсетях появилось сообщение, что Россия впервые с начала войны в Украине запросила о временном перемирии на Донбассе. Соответствующий пост был опубликован украинским Телеграм-каналом DeepState, который специализируется на отслеживании оперативной информации с фронтов.

"На самом горячем участке фронта на Донбассе враг впервые с начала полномасштабного вторжения запросил перемирие на несколько часов", — говорится в сообщении.

Также утверждается, что на подобный шаг оккупанты пошли для того, чтобы эвакуировать тела своих убитых.

Что говорят в Минобороны РФ и Генштабе ВСУ?

Уточним, что на момент написания новости Минобороны РФ не публиковало официальной информации о подобном запросе. Также ситуацию никак не прокомментировал и Генштаб ВС Украины.

Фокус уже обратился за комментарием к соответствующим структурам.

[ + – ] Линия фронта на Донецком направлении

Ситуация на фронте 2 сентября

На Донецком направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, производит огневое поражение наших войск. Пытается сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их опрокидывания на другие направления.

На Краматорском направлении производил обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Веселое.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Верхнекаменское.

В Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка.

Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника по направлениям населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

Напомним, Россия снова перенесла сроки захвата Донбасса. Владимир Путин надеется полностью установить контроль над Донецкой областью до второй половины сентября, чтоб успеть провести пседореферендум.

Кроме того, наступательные бои на Донбассе сопровождаются авиударами российских захватчиков. Враг пытается восполнить потери и помешать продвижению ВСУ на юге.