Россия снова перенесла сроки захвата Донбасса, — Генштаб ВСУ

Путин надеется полностью установить контроль над Донецкой областью до второй половины сентября, чтоб успеть провести пседореферендум.

В связи с военными неудачами на Донбассе, Кремль поставил перед российскими военными новую дату, до которой они должны выйти на административные кордоны Донецкой области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга 1 сентября.

"Российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября", — сказал Громов.

По его словам, по состоянию на сегодня противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления.

Что этому предшествовало

В конце мая президент России Владимир Путин приказал Вооруженным Силам РФ оккупировать Донецкую область до 1 июля.

Уже в начале лета специалисты Института изучения войны поставили под сомнение реалистичность таких планов главы Кремля.

Аналитики Института изучения войны пришли к таким выводам: наступление на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана идет медленно. Достижение успехов там в ближайшее время маловероятно, поскольку ВС РФ поставили в приоритет взятие Северодонецка в ущерб другим направлениям.

В конце июля так называемый первый заместитель главы Министерства информации "ДНР" Даниил Безсонов, выступая с заявлением в прямом эфире пропагандиста Владимира Соловьева, рассказал о планах полностью оккупировать Донецкую область до конца лета. Дата захвата Донецкой области прозвучала на фоне сообщений о проведении референдумов на оккупированных территориях Украины 11 сентября.

В конце августа журналисты российского СМИ "Медуза" опубликовали инсайдерскую информацию о том, что в Кремле могут перенести "референдумы" по присоединению оккупированных территорий Украины, которые были запланированы на 11 сентября. Это связанно с провалами российской армии на фронте — вероятно, оккупанты не смогут захватить всю территорию Донецкой области к этой дате, как они это планировали.

Напомним, Кремль хочет захватить весь Донбасс до начала зимы. Путин не будет готов к соглашению с Украиной, пока войска РФ не захватят всю Донецкую область, утверждает московский источник.

Ранее британская разведка сообщила, что политическое руководство России находится на одной из последних стадий планирования фейкового референдума на Донбассе.