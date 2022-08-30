Войска РФ наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях, – Генштаб ВСУ

Наступательные бои на Донбассе сопровождаются авиударами российских захватчиков. Враг пытается восполнить потери и помешать продвижению ВСУ на юге.

Российская армия пыталась штурмовать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе на нескольких направлениях, но в итоге отступили. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Войска противника сосредоточились на взятии под контроль Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам в Украине, подчеркнули в штабе.

Харьковское направление и Донбасс

Харьковское направление. ВС РФ обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Прудянка, Дементьевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Возле Гусаровки оккупанты применили авиацию.

Наступление было на населенный пункт Уды, но после огневого поражения россияне отошли.

Славянское направление. Вражеские обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО зафиксированы возле Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного. Противник пытался разведку беспилотником в районе Богородичного, но ВСУ уничтожили аппарат.

Российские военные безуспешно наступали в направлении Шнурков, отметили в Генштабе.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине на 29 августа

Краматорское направление. Из ствольной и реактивной артиллерии обстреливались районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Авиаудары наносились возле Григоровки и Пришиба.

Бахмутское направление. Зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцевого и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.

[ + – ] ВСУ дали отпор врагу на Бахмутском направлении Фото: Getty Images

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцевого, Шумов и Кодымы, но получили отпор и отступили.

Авдеевское направление. Артиллерийские обстрелы ведутся в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел безуспешное наступление на Марьинку и Новомихайловку.

Новопавловское направление. ВС РФ вели огонь возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

Запорожское направление. Противник обстреливал Новоданиловку, Гуляйпольское, Волшебное, Полтавку, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановку и Дорожнянку. Серию авиаударов захватчики нанесли неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного.

Север и юг Украины — ситуация на фронте

На Северском направлении противник держит отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Артобстрелам подверглись населенные пункты Ободы, Нововасиловка и Миропольское Сумской области.

На Южнобужском направлении обстреливались населенные пункты Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозово, Трудолюбовка, Зеленодольск, Ольгино и Добрянка. Авиационный удар ВС РФ нанесли возле Андреевки.

[ + – ] ВСУ "прощупывали" юг Украины перед контрнаступлением

Наступательные бои велись в направлении Потемкиного, но успеха враг не имел.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей ведет разведку и блокирует гражданские суда. Носители крылатых ракет морского базирования "Калибр" приведены в боевую готовность, угроза ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Украине сохраняется.

Обстановка без существенных изменений – на Волынском и Полесском направлениях. Беларусские военные усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях. Угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси не пропадает, заключили украинские военные.

Отметим, что утром 30 августа жители северного района Херсона слышали звуки стрельбы из автоматического оружия и взрывы. Оперативное командование "Юг" заявляло о переходе украинских войск в контрнаступление на юге, ВСУ пробили первую линию оборону оккупантов на Херсонском направлении.

Напомним, что ранее ВСУ остановили наступление вражеских войск на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Командные пункты и склады боеприпасов ВС РФ успешно поражает украинская артиллерия.