Війська РФ наступали на Бахмутському та Авдіївському напрямах, – Генштаб ЗСУ

Наступальні бої на Донбасі супроводжуються авіударами російських загарбників. Ворог намагається заповнити втрати та перешкодити просуванню ЗСУ на півдні.

Російська армія намагалася штурмувати позиції Збройних Сил України (ЗСУ) на Донбасі на кількох напрямках, але зрештою відступила. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Війська противника зосередилися на взятті під контроль Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, наголосили в штабі.

Харківський напрямок та Донбас

Харківський напрямок. ЗС РФ обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Біля Гусарівки окупанти застосували авіацію.

Наступ був на населений пункт Уди, але після вогневого ураження росіяни відійшли.

Слов'янський напрямок. Ворожі обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ зафіксовані біля Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного. Противник намагався вести розвідку безпілотником у районі Богородичного, але ЗСУ знищили апарат.

Російські військові безрезультатно наступали у напрямку Шнурків, зазначили у Генштабі.

[ + – ] Карта бойових дій в Україні на 29 серпня

Краматорський напрямок. Зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони Званівки, Сіверська, Верхньокам'янського та Слов'янська. Авіаудари наносили біля Григорівки та Пришиба.

Бахмутський напрямок. Зафіксовано обстріл з танків, ствольної та реактивної артилерії недалеко від Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетний удар біля Костянтинівки.

[ + – ] ЗСУ дали відсіч ворогові на Бахмутському напрямку Фото: Getty Images

Окупанти вели наступальні бої у напрямах Зайцевого, Шумів та Кодеми, але отримали відсіч і відступили.

Авдіївський напрямок. Артилерійські обстріли ведуться в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар'їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Противник вів безуспішний наступ на Мар'їнку та Новомихайлівку.

Новопавлівський напрямок. ЗС РФ вели вогонь біля Вугледара, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

Запорізький напрямок. Противник обстрілював Новоданилівку, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавку, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівку та Дорожнянку. Серію авіаударів загарбники завдали неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам'янського та Степового.

Північ та південь України — ситуація на фронті

На Сіверському напрямку противник тримає деякі підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Артобстрілів зазнали населені пункти Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області.

На Південнобузькому напрямку обстрілювали населені пункти Олександрівка, Степова Долина, Лимани, Благодатне, Мирне, Котлярове, Шевченкове, Новомиколаївка, Первомайське, Партизанське, Широке, Червона Долина, Червоний Яр, Мурахівка, Лозове, Трудолюбівка, Зеленодольськ. Авіаційного удару ЗС РФ завдали біля Андріївки.

[ + – ] ЗСУ "промацували" південь України перед контрнаступом

Наступальні бої велися у напрямі Потьомкиного, але успіху ворог не мав.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів веде розвідку та блокує цивільні судна. Носії крилатих ракет морського базування "Калібр" приведені у бойову готовність, загроза ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Україні зберігається.

Ситуація без істотних змін — на Волинському та Поліському напрямках. Білоруські військові посилено охороняють ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях. Загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі не пропадає, підсумували українські військові.

Зазначимо, що вранці, 30 серпня, мешканці північного району Херсона чули звуки перестрілки з автоматичної зброї та вибухи. Оперативне командування "Південь" заявляло про перехід українських військ у контрнаступ на півдні, ЗСУ пробили першу лінію оборони окупантів на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ зупинили наступ ворожих військ на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Командні пункти та склади боєприпасів ЗС РФ успішно вражає українська артилерія.