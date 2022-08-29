Військові РФ провалили наступ на трьох напрямках на сході України, – Генштаб ЗСУ

Збройні сили України успішно вражають командні пункти різного рівня та склади боєприпасів ворога. Обстріли з танків, артилерії та РСЗВ на Харківському напрямку та на Донбасі не припиняються.

Збройні сили України зупинили наступ російських військових на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Українські військові утримують оборону та готові до будь-яких змін в оперативній обстановці. ЗСУ уражають ворожі командні пункти різного рівня та склади боєприпасів, наголошується у зведенні.

Схід України та Донбас

Харківський напрямок. Ворожа армія обстрілювала території біля населених пунктів Перемога, Світличне, Гусарівка, Борщова, Залиман, Слатине, Нове, Іванівка, Руська Лозова та Соснівка з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Авіаударів було завдано біля Нового, продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки безпілотниками (БПЛА).

Слов'янський напрямок. Обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ велися недалеко від Курульок, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БПЛА.

Розвідка боєм у районі населеного пункту Долина виявилася безглуздою, ворог зазнав втрат і відійшов. Щоб покращити тактичне становище, ЗС РФ вели штурмові дії у Богородичного, але безуспішно.

[ + – ] Ворожа армія обстрілювала населені пункти у Харківській області

Краматорський напрямок. Обстріли з артилерійських систем зафіксовано недалеко від Григорівки, Сіверська та Івано-Дар'ївки. Окупанти застосували авіацію для удару поблизу Григорівки.

Бахмутський напрямок. Обстріли військової та цивільної інфраструктури велися біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми. Авіаудари наносилися в районах Яковлівки та Кодеми. Спроби вести наступ поблизу Кодеми та Зайцевого були невдалими.

Авдіївський напрямок. Вогневого впливу ворога зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар'їнки, Олександрополя та Тоненького. Для поліпшення тактичного становища армія РФ вела безуспішні наступальні бої у Первомайському районі.

Новопавлівський напрямок. Позиції ЗСУ обстріляно з танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Костянтинівки та Новоукраїнки. Противник задіяв авіацію для удару в районі Володимирівки.

Запорізький напрямок. Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі ствольної, реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченка, Полтавка, Білогір'я та Новопіль. Нанесли авіаудари біля Новополя та Новосілки.

Південь та північ України

Південнобузький напрямок. Основні зусилля противник зосередив на недопущенні просування ЗСУ та поповнення втрат.

З наявних артилерійських систем і танків обстрілювалася інфраструктура в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці, Яковлівка, Потьомкіне, Трудолюбівка, Добрянка, Таврійське, Шевченкове, Любомирівка, Березнеговате.

[ + – ] На Південнобузькому напрямку велася стрільба по інфраструктурі з артилерійських систем і танків

Ворог задіяв авіацію біля Новогригорівки та Андріївки. Активно діяли розвідувальні БПЛА росіян.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ЗС РФ веде розвідку та блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки. Ситуація без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водологи Сумської області. Повітряна розвідка велася безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, що 28 серпня ЗСУ завдали удару по території заводу "Сокіл" у Новій Каховці, де була військова база російських окупантів. Туди влучило 5 ракет.

За інформацією ЗМІ, Україна успішно застосовує метод військового опору агресору, який створили американські військові у 2013 році. Американський генерал Марк Шварц стверджував, що ЗСУ грамотно використовують ресурси та нетрадиційні методи війни для підриву військ Росії.

Фокус раніше писав про звільнення села Бражківка у Харківській області. У Генштабі не назвали точної дати звільнення цього населеного пункту.