ЗСУ знищили базу ЗС РФ в окупованій Новій Каховці, — ЗМІ

Очевидці повідомляють, що в будівлю заводу "Сокіл" влучило п'ять українських ракет.

ЗМІ повідомляють, що сьогодні, 28 серпня, по території заводу "Сокіл", який знаходиться у тимчасово окупованій Новій Каховці українською армією було завдано ракетного удару.

Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу влучило аж 5 ракет. ЗМІ стверджують, що інформацію про ракетні удари підтверджено офіційно.

Фокус уже писав про те, що кілька днів тому ЗСУ вдарили по мосту на Каховській ГЕС. Згідно із заявами місцевих жителів, міст сильно пошкоджений і по ньому не може пересуватися транспорт.

Також Фокус писав про те, що одна з ракет HIMARS потрапила у вантажівку з російськими військовими у Новій Каховці. Унаслідок ракетного удару загинуло щонайменше 8 людей.

Нагадуємо, що в середині серпня ЗСУ знищили російську базу в Новій Каховці. Ракетний удар припав по казармах і накопиченню військової техніки, внаслідок чого загинули 12 окупантів.

Ще в липні Фокус писав про те, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по Новій Каховці постраждали цехи заводу "Укргідромех" і великий ангар. Там були розміщені склад із боєприпасами російської армії та бензовози. Унаслідок удару вони були знищені.