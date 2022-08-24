"Знову чітко в ціль": ЗСУ вдарили по мосту на Каховській ГЕС (відео)

Місцеві жителі повідомляють, що міст сильно пошкоджений, тепер по ньому не можуть проїжджати навіть легковики.

24 серпня в районі Нової Каховки було чути вибухи. У місцевих телеграм-каналах публікують відео моментів "прильотів" і пишуть, що ЗСУ завдали удару по мосту Каховської ГЕС, тепер проїжджати по ньому не можуть навіть легкові автомобілі.

Цю інформацію підтвердив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Нова Каховка — ЗСУ знову поцілили в міст біля ГЕС, — зазначив він. — Знову чітко в ціль!"

Нагадаємо, 22 серпня Хлань повідомив, що внаслідок артилерійського удару було остаточно виведено з ладу Антонівський міст. Тоді він наголошував, що російські окупанти поки що можуть перекидати свої сили на правий берег Дніпра через міст на Каховську ГЕС. Однак і цей міст сильно пошкоджений, тому перекидання відбувається повільно і в обмежених обсягах.

Якщо інформація про те, що мостом на Каховській ГЕС більше не можна користуватися, російська армія залишить лише один варіант перетину Дніпра — за допомогою понтонів.

Раніше координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначав, що російський контингент на правому березі Херсонської області все виразніше набуває контурів самогубців. У разі виведення з ладу всіх мостів через Дніпро при контрнаступі ЗСУ швидко відвести їх не вдасться.

Політолог Володимир Молчанов вважає, що руйнуючи мости Україна намагається змусити російську армію відступити. Якщо окупанти відчують, що опинилися в ізоляції, вони можуть просто втекти.