"Снова четко в цель": ВСУ ударили по мосту на Каховской ГЭС (видео)

Местные жители сообщают, что мост сильно поврежден, теперь по нему не могут проезжать даже легковушки.

24 августа в районе Новой Каховки были слышны взрывы. В местных телеграм-каналах публикуют видео моментов "прилетов" и пишут, что ВСУ нанесли удар по мосту Каховской ГЭС, теперь проезжать по нему не могут даже легковые автомобили.

Эту информацию подтвердил и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Новая Каховка — ВСУ снова попали в мост возле ГЭС, — отметил он. — Снова четко в цель!"

Напомним, 22 августа Хлань сообщил, что в результате артиллерийского удара был окончательно выведен из строя Антоновский мост. Тогда он подчеркивал, что российские оккупанты пока могут перебрасывать свои силы на правый берег Днепра через мост на Каховской ГЭС. Однако и этот мост сильно поврежден, поэтому переброска идет медленно и в ограниченных объемах.

Если информация о том, что мостом на Каховской ГЭС больше нельзя пользоваться, у российской армии останется только один вариант пересечения Днепра — с помощью понтонов.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что российский контингент на правом берегу Херсонской области все отчетливее принимает очертания самоубийц. В случае вывода из строя всех мостов через Днепр при контрнаступлении ВСУ быстро отвести их не получится.

Политолог Владимир Молчанов считает, что, разрушая мосты, Украина пытается заставить российскую армию отступить. Если оккупанты почувствуют, что оказались в изоляции, они могут попросту сбежать.