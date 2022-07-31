Главная цель разрушения мостов – вывести из равновесия российскую армию, — политолог

Войска РФ могут просто сбежать с оккупированных ими территорий, опасаясь наступления украинских Вооруженных сил, сказал Фокусу политолог Владимир Молчанов.

Разрушая мосты, Вооруженные силы Украины пытаются заставить российскую армию отступить. Об этом в интервью в интервью Фокусу говорит херсонский политолог Владимир Молчанов.

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"Оккупанты могут почувствовать, что их изолировали, и могут побежать. А для этого ВСУ должны действовать – не ограничиваться мостами и ждать, когда враги погибнут, "как роса на солнце". И может произойти, как в Харькове. Потому что никаких приказов из-под Харькова отступать русским войскам, преимущественно состоявшим из донецких ополченцев, не было. Они просто убежали. Сейчас там уже стоят кадровые части РФ", – сказал эксперт.

Молчанов отмечает, что на Херсонщине много донецких ополченцев, которых россияне используют преимущественно во втором эшелоне, не доверяя им.

"Они могут побежать, и буряты могут побежать без всяких приказов, – добавляет он. – На это тоже должна быть ставка. Был недавно вброшен фейковый приказ Шойгу (Сергей Шойгу – министр обороны РФ – ред.) о проведении учений по эвакуации командного состава подразделений частей и батальонов. Очевидно, что это украинская информационно-психологическая операция, чтобы посеять среди российских солдат недоверие к своему руководству, командованию, которое их хочет оставить на плацдарме на правом берегу".

Напомним, 27 июля оккупационные власти Херсона закрыли Антоновский мост для движения, а 30 июля и железнодорожный.

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