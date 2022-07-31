Головна мета руйнування мостів – вивести з рівноваги російську армію, – політолог

Війська РФ можуть просто втекти з окупованих ними територій, побоюючись наступу українських Збройних сил, сказав Фокусу політолог Володимир Молчанов.

Руйнуючи мости, Збройні сили України намагаються змусити російську армію відступити.. Про це в інтерв'ю Фокусу говорить херсонський політолог Володимир Молчанов.

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"Окупанти можуть відчути, що їх ізолювали, і можуть побігти. А для цього ЗСУ мають діяти – не повинні обмежуватись мостами і чекати, коли вороги згинуть, як роса на сонці. І може статися, як у Харкові. Бо ніяких наказів з-під Харкова відступати російським військам, які переважно складалися з донецьких "ополченців", не було. Вони просто побігли. Зараз там вже стоять кадрові частини РФ", – говорить в інтерв'ю Фокусу говорить експерт.

Молчанов зазначає, що на Херсонщині багато донецьких "ополченців", яких росіяни використовують переважно в другому ешелоні, не довіряючи їм.

"Вони можуть побігти, і буряти можуть побігти без всяких наказів, – додає він. – На це теж має бути розрахунок. Був нещодавно вкинутий фейковий наказ Шойгу (Сергій Шойгу – міністр оборони РФ, – ред.) про проведення навчання з евакуації командного складу підрозділів частин і батальйонів. Очевидно, що це наша інформаційно-психологічна операція, щоб посіяти серед російських солдатів недовіру до свого керівництва, до командування, яке їх хоче покинути на плацдармі на правому березі".

Нагадаємо, 27 липня окупаційна влада Херсона закрила Антонівський міст для руху, а 30 липня і залізничний.

Повний текст інтерв'ю Фокусу з херсонським політологом Володимиром Молчановим читайте на нашому сайті.