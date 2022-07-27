Херсонські колаборанти закрили Антонівський міст для руху після ударів ЗСУ (відео)

В окупаційній адміністрації стверджують, що міст не зруйнований, але в "ньому додалися дірки". Біля об'єкта утворилися затори з машин, а біля в'їзду стоїть пост із російськими військовими.

Спікерка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила завдання ударів збройних сил України по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону українських телеканалів.

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За її словами, удари по мосту були, але "вони були філігранні".

Антонівський міст повністю закритий для руху

Тим часом херсонські колаборанти розповіли, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні повністю перекритий для руху. Представник окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов заявляє, що міст не зруйнований, проте "в ньому додалися дірки".

Він стверджує, що атака на міст ніяк не вплине на мирних жителів, адже російські окупанти створили переправи та понтонні мости. Крім того, окупанти впевнені, що перекриття мосту не впливає на кінець війни і вважають, що ЗСУ не зможуть звільнити регіон.

Як повідомляють росЗМІ, на Антонівський міст нікого не пускають, зокрема військові машини. Біля об'єкта утворилися затори з машин, а біля в'їзду стоїть пост із російськими військовими.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня українська армія вдарила по Антонівському мосту, який окупанти використали для перекидання озброєння. Спочатку росЗМІ заявляли, що всі атаки ЗСУ на міст були нібито відбиті системами ППО. Проте згодом підтвердили руйнування.

25 липня в Інституті вивчення війни зазначали, що українські війська пошкодили всі три мости в Херсоні, який росіяни використовують у своїх цілях.

Тим часом ЗС РФ стягують важку техніку із Запорізької області до Херсона. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, це пов'язано з підготовкою ЗСУ до наступу.