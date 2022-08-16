Армия самоубийц. Почему контингент оккупантов на правом берегу Херсонщины обречен
"Интересно, а само живое мясо понимает, каково реальное отношение к ним у командования и какова их дальнейшая судьба на правом берегу?". Мнение.
Если еще три недели назад россияне пытались перебросить на правый берег как можно больше сил и средств, для не только обороны, но и неких наступательных действий, то сейчас картина кардинально иная.
Наиболее боеспособные подразделения 5-й и 35-й общевойсковых армий российских оккупационных войск (РОВ) засели на левом берегу и не спешат передислоцироваться на правый. А сейчас и вовсе отправка командного состава с правого берега на левый выглядит не столько как попытка обезопасить систему управления войсками от неожиданных прилетов, сколько попытка сосредоточить его на плацдарме, который намереваются удерживать.
Куда интереснее и то, что сейчас начато оккупантами планирование эвакуации колаборантов, которые оказывали наибольшее содействие российским оккупационным войскам на Херсонщине. То есть, наиболее полезных вывезут, а массовку оставят на милость СБУ?
Собственно, что мы видим?
Войска на правый берег массово не перебрасывают. Командные пункты и пункты управления перемещают на левобережье. Готовятся планы эвакуации наиболее полезных сепаратистов.
Что это, если не осознание того, что на правом берегу для РОВ – все?
Вот только одна дилемма, а что с подразделениями, которые уже на правом берегу и вывод которых — это длительный логистический гемор, который в ближайшие дни вообще может быть неосуществим?
По сути, правый берег Херсонщины — это 100%-й остров Змеиный, на который закидывали российские подразделения, которые методично перемалывали как в мясорубке ВСУ, методично и равномерно.
Иными словами, контингент российских оккупационных войск на правом берегу все отчетливее принимает очертания самоубийц, которых как живое мясо командование бросило на участок, который они и сами понимают, что уже не удержать.
Интересно, а само живое мясо понимает, каково реальное отношение к ним у командования и какова их дальнейшая судьба на правом берегу?Важно