Армия самоубийц. Почему контингент оккупантов на правом берегу Херсонщины обречен

"Интересно, а само живое мясо понимает, каково реальное отношение к ним у командования и какова их дальнейшая судьба на правом берегу?". Мнение.

Если еще три недели назад россияне пытались перебросить на правый берег как можно больше сил и средств, для не только обороны, но и неких наступательных действий, то сейчас картина кардинально иная.

Наиболее боеспособные подразделения 5-й и 35-й общевойсковых армий российских оккупационных войск (РОВ) засели на левом берегу и не спешат передислоцироваться на правый. А сейчас и вовсе отправка командного состава с правого берега на левый выглядит не столько как попытка обезопасить систему управления войсками от неожиданных прилетов, сколько попытка сосредоточить его на плацдарме, который намереваются удерживать.

Куда интереснее и то, что сейчас начато оккупантами планирование эвакуации колаборантов, которые оказывали наибольшее содействие российским оккупационным войскам на Херсонщине. То есть, наиболее полезных вывезут, а массовку оставят на милость СБУ?

Собственно, что мы видим?

Войска на правый берег массово не перебрасывают. Командные пункты и пункты управления перемещают на левобережье. Готовятся планы эвакуации наиболее полезных сепаратистов.

Что это, если не осознание того, что на правом берегу для РОВ – все?

Вот только одна дилемма, а что с подразделениями, которые уже на правом берегу и вывод которых — это длительный логистический гемор, который в ближайшие дни вообще может быть неосуществим?

По сути, правый берег Херсонщины — это 100%-й остров Змеиный, на который закидывали российские подразделения, которые методично перемалывали как в мясорубке ВСУ, методично и равномерно.

Иными словами, контингент российских оккупационных войск на правом берегу все отчетливее принимает очертания самоубийц, которых как живое мясо командование бросило на участок, который они и сами понимают, что уже не удержать.

Интересно, а само живое мясо понимает, каково реальное отношение к ним у командования и какова их дальнейшая судьба на правом берегу?

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