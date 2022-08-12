Освобождение Херсона. Четыре слабых места в обороне оккупантов

Когда над Херсоном снова будут развеваться украинские флаги, как будут освобождать город от оккупантов, где слабые места россиян и как связаны освобождение Херсона и вероятность вступления Украины в НАТО, выяснял Фокус.

Пока российские захватчики устанавливают во временно оккупированном Херсоне новые порядки, Украина готовится военным путем деоккупировать свою территорию. Некоторые эксперты считают, что город можно вернуть под контроль Украины уже в августе, а некоторые говорят, что на это уйдут месяцы.

Быстрое освобождение Херсона — реально ли это?

По словам заместителя председателя Херсонского областного совета Игоря Соболевского, Вооруженные силы Украины могут освободить Херсон от оккупантов уже в августе.

"Вполне вероятно, что ВСУ освободят Херсонщину уже в августе. Очень высокий запрос в обществе на освобождениеХерсона и Херсонщины. Это достаточно большой регион, в котором много людей оказались в оккупации и ждут освобождения. Херсонщина, безусловно, будет освобождена. Однако относительно сроков нужно быть очень осторожным, потому что мы не имеем права там проиграть", — отметил Соболевский в эфире телеканала "Эспрессо".

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Чиновник подчеркнул, что ВСУ готовят операцию по освобождению Херсонщины и всех временно оккупированных территорий.

"ВСУ готовят и проведут операцию по освобождению Херсонщины, как только это станет возможным. Нужно быть уверенным, что такая операция будет успешной, и только тогда приступать к активным контрнаступательным действиям. Надо набраться терпения и просто подождать", — сказал заместитель председателя Херсонского областного совета.

В то же время генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца этого года.

"Херсон – 100%. То есть — освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут вестись какие-то более локальные военные действия. Но до конца года мы должны закончить основную фазу этой войны", — сказал Марченко, отвечая на вопросы, какие территории ВСУ могут быть деоккупированы до конца года.

[ + – ] Украинские артиллеристы недалеко от Херсона Фото: Getty Images

Генерал-майор ВСУ не назвал точные сроки, когда украинские военные начнут освобождать Херсон, однако попросил местных жителей "немного потерпеть". При этом Марченко подчеркнул, что "это будет не так долго, как все ожидают, это будет быстро".

Также генерал-майор убежден, что оккупанты в Херсонской области не смогут провести свои псевдореферендумы по поводу присоединения к России, поскольку "херсонцы очень проукраински настроены и сопротивляются".

Капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко приоткрыл завесу и рассказал, что освобождение Херсонщины должно занять несколько недель. Если выбить логистическое обеспечение русских оккупантов, это можно сделать.

Сейчас подкрепление к захватчикам идет из временно оккупированного Крыма, часть сил они перебрасывают с Харьковского направления. Если у Украины будут ракеты, бьющие на 300 км, ВСУ заблокируют главные артерии, через которые РФ снабжает оружие Херсоном, убежден Рыженко.

[ + – ] Антоновский мост после обстрела ВСУ Фото: Getty Images

Слабые места россиян на Херсонском направлении: чего боятся оккупанты?

У российских захватчиков во временно оккупированном Херсоне есть два основных пути поставки оружия и четыре слабых места, имеющих ключевое значение, рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Слабые места россиян в Херсонской области:

Антоновский автомобильный мост, находящийся возле Херсона. Это главная артерия поставки оружия из Крыма. Антоновский железнодорожный мост — это железная дорога в 20 км от Херсона, пересекающая Днепр и идущая к железнодорожному вокзалу. Второе направление через Правобережье — это дорога мимо Новой Каховки, которая идет по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой балке и идет около 60 км по Правобережью до Херсона. Там как автомобильное, так и железнодорожное сообщение. В 20 км от Херсона эта же дорога пересекает Ингулец через Дарьевский мост возле села Дарьевка.

[ + – ] Если "перерезать" артерии, по которым оккупанты поставляют оружие в Херсон, то им нечем будет воевать Фото: Сергей Хлань / Facebook [ + – ] Если "перерезать" артерии, по которым оккупанты поставляют оружие в Херсон, то им нечем будет воевать Фото: Сергей Хлань / Facebook

Стоит отметить, что украинские защитники уже били по Антоновскому автомобильному мосту, Дарьевскому мосту и дороге через дамбу ГЭС. Но безопасно ли будет передвигаться транспорту по этим путям — никто не знает, кроме ВСУ, которые могут нанести удары повторно. Если "перерезать" артерии, которыми оккупанты поставляют оружие в Херсон, то им нечем будет воевать.

Освобождение Херсона – шаг к вступлению в НАТО?

Российский правозащитник Марк Фейгин выразил мнение, что освобождение Херсона от оккупантов можно использовать для процесса вступления в НАТО. Это достаточно сложный план, но его можно реализовать.

По словам Фейгина, успехи ВСУ и полное освобождение Херсона от оккупантов можно использовать для продвижения присоединения Украины к НАТО. Однако это может быть своего рода "частичное вступление".

Фейгин называет следующие условия: Украина получает гарантии, что против нее не используют ядерное оружие. А НАТО не вступает в войну против РФ, однако продолжает помогать оружием, боеприпасами и так далее.

"План фантастический. Но, по моему мнению, реальный. Сейчас нет ничего такого, что можно было бы назвать фантастическим. Кто-то верил в войну России против Украины? Хотя мы все об этом знали. Но многие хотели думать, что этого не будет. Так и здесь, все возможно в новых условиях и обстоятельствах", — отметил Фейгин.

За несколько дней до контрнаступления. Херсонцам – приготовиться!

Вероятно, что уже скоро ВСУ начнут выдворять оккупантов из Херсона. Поэтому местные жители должны быть готовы к длительному пребыванию в укрытиях. Людям следует запастись едой и водой на несколько недель. Кроме того, следует найти надежное укрытие, чтобы не попасть в поле зрения оккупантов.

Как рассказал полковник запаса и бывший советник руководителя Донецкой ОГА Роман Свитан, украинские военные будут работать очень осторожно, чтобы не нанести вред мирным жителям. Во время деоккупации в Херсоне будут работать и Himars, и высокоточная артиллерия, будут уничтожаться склады, командные пункты и инфраструктура, которой пользуется враг.

[ + – ] В преддверии контрнаступления херсонцам следует запастись едой и водой на несколько недель Фото: Getty Images

"Поскольку мы имеем высокоточное оружие — и артиллерию 155-мм, и Himars — будем стараться не наносить вреда жилой инфраструктуре и мирным жителям. Но следует понимать, что это все-таки фронт, что город будет попадать в зону деоккупации, поэтому жителям Херсона нужно запастись водой, едой, найти места, чтобы в течение двух недель как-то себя обеспечить", — подчеркнул Свитан.

Вероятно, что оккупанты будут пытаться создавать "преднамеренные проблемы" с участием гражданских, или просто будут прикрываться ими как живым щитом.

Также людей просят не двигаться по незнакомым маршрутам.

Когда Херсон освободят: что будет с Крымом?

После того, как украинская армия освободит Херсон от российских оккупантов, по всей вероятности, ВСУ пойдут в наступление на Крым. Однако есть одно "но" — на это нужно достаточное количество оружия, отметил военный эксперт Олег Жданов.

"Если будет достаточно сил и средств, то, конечно, да. Надо сразу заходить в Крым, освобождать его и тем самым перекрывать поставки войск и "застолбить" там нашу территорию. Сегодня там мотострелковых, танковых подразделений очень мало. Там преимущественно ремонтно-восстановительные системы ПВО, системы береговой охраны и силы Черноморского военно-морского флота. А так, в принципе, количество войск не так уж велико", — сказал Жданов.

По словам эксперта, в таком случае украинцы должны разделить группировки на два направления, чтобы часть войск заходила в Крым, а остальные сдерживали натиск оккупантов на Донбассе.

"Трудно спрогнозировать, как именно будут развиваться события. Все зависит от поставок оружия", — подчеркнул эксперт.

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