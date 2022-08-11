Атака на Крымский мост: как украинской армии преодолеть защиту ПВО России

Крымский мост — важная артерия, которая помогает снабжать российскую армию на юге Украины. По нему РФ перебрасывает на оккупированный в 2014 году полуостров технику, боеприпасы и живую силу. Украинским военным удалось добыть подробную техническую документацию Крымского моста. Но насколько реально его разрушить?

Удар по авиабазе в Новофедоровке: первая пристрелка

9 августа в аннексированном Российской Федерацией Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы в Новофедоровке Сакского района. Оккупационные власти даже объявили о введении на полуострове чрезвычайного положения, хотя (по разным причинам) ни Россия, ни Украина в открытую не признают, что взрывы начались из-за ракетного удара.

Россия заявила, что происшествие произошло из-за нарушения техники безопасности. Украина официально не взяла на себя ответственность, но намекнула на это.

Однако СМИ и многие западные аналитики сходятся на том, что взрывы — работа ВСУ. Такого мнения, например, придерживаются в Американском институте изучения войны.

Удар по авиабазе не только нанес урон технике врага, но и поднял панику: многие находившиеся в Крыму россияне поспешили выехать на материковую часть РФ через тот самый Крымский мост. По Сети разошлись видео, на которых видны длинные очереди автомобилей и большие пробки.

[ + – ] После удара по аэродрому в Новофедоровке отдыхающие в панике выезжали в Россию по Крымскому мосту

При этом Крымский (или Керченский) мост, который соединяет полуостров с Краснодарским краем России, — это объект не только гражданской, но и военной инфраструктуры. И дискуссии о необходимости, сроках и способах его уничтожения ведутся как в кругах военных экспертов, так и в публичном пространстве.

Возможно ли разрушить Крымский мост силами ВСУ?

После 24 февраля 2022 года вопрос об уничтожении моста через Керченский пролив стал особенно актуальным. В публичном пространстве началась дискуссия о том, возможно ли это сделать вообще.

К примеру, исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью "Радио НВ" заявил, что для разрушения Крымского моста украинским военным придется задействовать беспилотники, авиацию и диверсионно-разведывательные группы.

"Этот вопрос может быть решен, и дальнобойные ракеты должны играть в нем ведущую роль. Но это гораздо сложнее, чем нажать кнопку и уничтожить мост, к сожалению", — заявил эксперт.

[ + – ] Задачу построить и автомобильный, и железнодорожный мосты через Керченский пролив ставил лично президент РФ Владимир Путин Фото: Getty Images

Мнение о том, что задача очень сложная, разделяет также эксперт Defense Express Иван Киричевский. В интервью "Апостроф TV" он заявил, что для поражения такого крупного объекта необходимо как минимум 10 баллистических ракет ATACMS. Возможно, украинская армия будет стрелять ракетами "Нептун" или "Гарпунами".

"Что касается каких-то ДРГ, беспилотников, это такие опции, которые будут учитывать планировщики в Вооруженных силах Украины, когда придет время бить по этому объекту", — сказал эксперт.

[ + – ] Время нанести удар по Крымскому мосту рано или поздно придет, считают эксперты

А вот военный эксперт Сергей Грабский считает, что для уничтожения моста понадобится бить не только по самому объекту, но и по предмостным укреплениям. При этом из-за высокой защиты моста украинской армии дефицитные боеприпасы лучше использовать по другим направлениям, о чем заявил эксперт в эфире телепроекта FREEДОМ.

[ + – ] Чтобы разрушить Крымский мост, нужно атаковать еще и предмостные укрепления

И вот уже в июне Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что смогло получить подробную техническую документацию Крымского моста.

В сообщении, опубликованном в Telegram, в ГУР МО заявили, что речь о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". К ней относятся данные о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

[ + – ] Украинские военные получили информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре Крымского моста

О том, что Крымский мост охраняет большая группа российского ПВО заявлял также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Радио НВ". Он сказал, что там проходят учения практически ежедневно.

"Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, — бешеное. Это говорит о том, что они достаточно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска", — сказал Данилов.

[ + – ] "Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – пообещал секретарь СНБО Алексей Данилов

При этом экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж уверен, что не только ПВО препятствуют уничтожению Крымского моста.

По его словам, есть некая политическая "негласная договоренность" о том, что этот объект трогать нельзя. Маломуж в интервью Главреду заявил, что такое решение принято, чтобы не создавать предпосылки для новых массовых ударов России по Киеву, по центрам принятия решений, по другим городам Украины.

Цель №1. Почему так важно уничтожить Крымский мост

Еще в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что как у Украины появится возможность нанести удар по Крымскому мосту, она обязательно это сделает.

"Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – подчеркнул Данилов.

О том, что Крымский мост станет "целью номер один" для ВСУ, когда Украина получит дальнобойные ракеты, говорил и военный эксперт Олег Жданов. В интервью Наталье Мосейчук он заявил, что россияне поймут, что отступать в Крым нецелесообразно, так как полуостров превратится для них в ловушку.

С другой стороны, украинские войска смогут спокойно зайти на территорию Крыма, так как сухопутных войск России, по словам Жданова, там очень мало.

"Все, что заходит в Крым, оно сразу заходит на [материковую] территорию Украины. В Крыму развернуты госпитали, тыловая база, ремонтно-восстановительные батальоны, которые ремонтируют технику. Все. Далее там есть войска береговой охраны, части Черноморского флота и система ПВО. Больше там войск особо нет", — сказал Жданов.

Однако перед началом освободительной операции, все риски должен будет оценить Генштаб Украины.

Уничтожение Крымского моста открывает перед ВСУ перспективу освобождения полуострова, которых был захвачен российской армией еще в 2014 году. Москва превратила его в большую военную базу, разместив на нем большое количество войск и вооружений, которые затем использовала для полномасштабного вторжения 24 февраля.

Что значит Крымский мост для России

Крымский мост называют самым длинным мостом, который когда-либо строила РФ. Его общая длина составляет примерно 119 километров. Он проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Крымский мост, который состоит из двух параллельных мостов через Керченский пролив, был открыт в 2018 году. Сперва по нему могли двигаться только автомобили, но в 2020 году достроили и железнодорожную ветку. Задачу построить и автомобильный, и железнодорожный мосты через Керченский пролив ставил лично президент РФ Владимир Путин

Примечательно, что стоимость проекта все время росла, в итоге достигнув примерно 250 млрд российских рублей.

Несмотря на такую дороговизну, практически с самого начала работы моста некоторые эксперты начали заявлять, что при проектировании моста, его возведении и даже при выборе места были допущены грубые ошибки. Так, научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар еще в мае 2018 года отмечал в комментарии "Крым. Реалии", что мост нельзя было строить именно в этом месте.

[ + – ] При выборе места постройки Крымского моста были допущены грубые ошибки, считает ряд экспертов Фото: Википедия

По словам гидрогеолога, Крымский мост – арочный, а мосты такого типа нельзя строить в сейсмических районах. Его следовало возводить только на таких породах, как гранит или похожих, которые не проседают и держат нагрузку.

"В Керченском проливе полутвердые глины, насыщенные водой с песком. Поэтому и появляются трещины, проседания", ‒ пояснил Медовар. По словам специалиста, сразу после начала работы моста в нем стали появляться трещины.

[ + – ] Крымский мост – арочный, а мосты такого типа нельзя строить в сейсмических районах, говорит эксперт-гидрогеолог Фото: Getty Images

Удар по Крымскому мосту — удар по "СВО"

После открытия железнодорожной части моста военные эксперты стали говорить, что объект россияне возвели не только для того, чтобы туристам было удобнее добираться в курортную зону.

Так, военный эксперт Олег Стариков в 2019 году заявлял, что железная дорога всегда имела для России стратегическое значение в интервью изданию "Сегодня". Речь идет о логистике армии, которая еще со времен Российской империи была завязана именно на железнодорожном снабжении.

"Во-первых, потому что так дешевле. Во-вторых, потому что быстрее. По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", – сказал эксперт.

С этим согласился и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. При помощи моста в Крым Россия поставляет тяжелое вооружение, боеприпасы, снабжает всю группировку войск, которую там собрала еще с 2014 года.

Кроме того, Крымский мост имеет символическое значение для российской пропаганды. Так, в 2018 году в РФ вышел фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", который снял известный режиссер и пропагандист Кремля Тигран Кеосаян.

[ + – ] Крымский мост активно использует российская пропаганда

Очевидно, что если ВСУ сумеют нанести удар по Крымскому мосту, это вызовет в российском обществе настоящий шок. А в части так называемой "спецоперации" — возможно, даже более серьезный кризис, чем тот, что возник после потопления крейсера "Москва".