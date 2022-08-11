Атака на Кримський міст: як українській армії подолати захист ППО Росії

Кримський міст — важлива артерія, яка допомагає постачати російську армію на півдні України. По ньому РФ перекидає на окупований у 2014 році півострів техніку, боєприпаси та живу силу. Українським військовим вдалося отримати докладну технічну документацію Кримського мосту. Але чи реально його зруйнувати?

Удар по авіабазі в Новофедорівці: перша пристрілка

9 серпня в анексованому Російською Федерацією Криму пролунали вибухи в районі авіабази в Новофедорівці Сакського району. Окупаційна влада навіть оголосила про введення на півострові надзвичайного стану, хоча (з різних причин) ні Росія, ні Україна відкрито не визнають, що вибухи почалися через ракетний удар.

Росія заявила, що подія сталася через порушення техніки безпеки. Україна офіційно не взяла на себе відповідальність, але натякнула на це.

Проте ЗМІ та багато західних аналітиків сходяться на тому, що вибухи — робота ЗСУ. Такої думки, приміром, дотримуються в Американському інституті вивчення війни.

Удар по авіабазі не тільки завдав шкоди техніці ворога, а й підняв паніку: багато росіян, які знаходилися в Криму, поспішили виїхати на материкову частину РФ через той самий Кримський міст. У мережі розійшлися відео, на яких видно довгі черги автомобілів і великі затори.

[ + – ] Після удару по аеродрому в Новофедорівці відпочивавальники в паніці виїжджали в Росію по Кримському мосту

При цьому Кримський (або Керченський) міст, який з'єднує півострів із Краснодарським краєм Росії, — це об'єкт не лише цивільної, а й військової інфраструктури. І дискусії про необхідність, терміни та способи його знищення ведуться як у колах військових експертів, так і в публічному просторі.

Чи можливо зруйнувати Кримський міст силами ЗСУ?

Після 24 лютого 2022 року питання про знищення мосту через Керченську протоку стало особливо актуальним. У громадському просторі розпочалася дискусія про те, чи можливо це зробити взагалі.

Наприклад, дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив, що для руйнування Кримського мосту українським військовим доведеться задіяти безпілотники, авіацію та диверсійно-розвідувальні групи.

"Це питання може бути вирішене, і далекобійні ракети повинні відігравати в ньому провідну роль. Але це набагато складніше, ніж натиснути кнопку та знищити міст, на жаль", — заявив експерт.

[ + – ] Завдання побудувати й автомобільний, і залізничний мости через Керченську протоку ставив особисто президент РФ Володимир Путін Фото: Getty Images

Думку про те, що завдання є дуже складним, поділяє також експерт Defense Express Іван Киричевський. В інтерв'ю "Апостроф TV" він заявив, що для ураження такого великого об'єкта необхідно як мінімум 10 балістичних ракет ATACMS. Можливо, українська армія стрілятиме ракетами "Нептун" чи "Гарпунами".

"Що стосується якихось ДРГ, безпілотників, це такі опції, які будуть враховувати планувальники у Збройних силах України, коли настане час бити по цьому об'єкту", — сказав експерт.

[ + – ] Час завдати удару по Кримському мосту рано чи пізно настане, вважають експерти

А ось військовий експерт Сергій Грабський вважає, що для знищення мосту знадобиться бити не лише по самому об'єкту, а й по передмостових укріпленнях. При цьому через високий захист мосту української армії дефіцитні боєприпаси краще використовувати на інших напрямках, про що заявив експерт в ефірі телепроєкту FREEДОМ.

[ + – ] Щоб зруйнувати Кримський міст, потрібно атакувати ще й передмістя

Й ось уже у червні Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що змогло отримати детальну технічну документацію Кримського мосту.

У повідомленні, опублікованому в Telegram, в ГУР МО заявили, що йдеться про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". До неї належать дані про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори моста, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди й усю інфраструктуру комплексу.

[ + – ] Українські військові отримали інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди й усю інфраструктуру Кримського мосту

Про те, що Кримський міст охороняє велика група російської ППО, заявляв також секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ". Він сказав, що там відбуваються навчання практично щодня.

"Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, — скажена. Це говорить про те, що вони досить серйозно ставляться до тієї зброї, яку вже мають наші війська", — сказав Данілов.

[ + – ] "Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", – пообіцяв секретар РНБО Олексій Данілов

При цьому ексглава Служби зовнішньої розвідки України генерал армії України Микола Маломуж упевнений, що не лише ППО перешкоджають знищенню Кримського мосту.

За його словами, є певна політична "негласна домовленість" про те, що цей об'єкт чіпати не можна. Маломуж в інтерв'ю Главреду заявив, що таке рішення ухвалено, щоб не створювати передумови для нових масових ударів Росії по Києву, по центрах ухвалення рішень, по інших містах України.

Ціль №1. Чому так важливо знищити Кримський міст

Ще в квітні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що щойно Україна матиме можливість завдати удару по Кримському мосту, вона обов'язково це зробить.

"Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", — наголосив Данілов.

Про те, що Кримський міст стане "метою номер один" для ЗСУ, коли Україна отримає далекобійні ракети, говорив військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Наталі Мосейчук він заявив, що росіяни зрозуміють, що відступати в Крим недоцільно, оскільки півострів перетвориться для них на пастку.

З іншого боку, українські війська матимуть змогу спокійно зайти на територію Криму, оскільки сухопутних військ Росії, за словами Жданова, там дуже мало.

"Усе, що заходить в Крим, воно одразу заходить на [материкову] територію України. У Криму розгорнуто госпіталі, тилову базу, ремонтно-відновлювальні батальйони, які ремонтують техніку. Все. Далі там є війська берегової охорони, частини Чорноморського флоту та система ППО. Більше там військ особливо немає", — сказав Жданов.

Однак перед початком визвольної операції всі ризики має оцінити Генштаб України.

Знищення Кримського мосту відкриває перед ЗСУ перспективу звільнення півострова, захопленого російською армією ще в 2014 році. Москва перетворила його на велику військову базу, розмістивши на ньому велику кількість військ та озброєнь, які потім використала для повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Що означає Кримський міст для Росії

Кримський міст називають найдовшим мостом, який будь-коли будувала РФ. Його загальна довжина становить приблизно 119 км. Він проходить через острів Тузла та Тузлинську косу.

Кримський міст, який складається з двох паралельних мостів через Керченську протоку, було відкрито у 2018 році. Спершу по ньому могли рухатися тільки автомобілі, але в 2020 році добудували і залізничну гілку. Завдання побудувати й автомобільний, і залізничний мости через Керченську протоку ставив особисто президент РФ Володимир Путін

Цікаво, що вартість проєкту постійно зростала, зрештою досягнувши приблизно 250 млрд російських рублів.

Незважаючи на таку дорожнечу, практично із самого початку роботи мосту деякі експерти почали заявляти, що в процесі проєктування моста, його зведення і навіть під час вибору місця було припущено грубих помилок. Так, науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар ще в травні 2018 року зазначав у коментарі "Крым. Реалии", що міст не можна було будувати саме в цьому місці.

[ + – ] Під час вибору місця будівництва Кримського мосту було припущено грубих помилок, вважає низка експертів Фото: Вiкiпедiя

За словами гідрогеолога, Кримський міст — арочний, а мости такого типу не можна будувати у сейсмічних районах. Його варто зводити тільки на таких породах, як граніт або схожих, які не просідають і тримають навантаження.

"У Керченській протоці напівтверді глини, насичені водою з піском. Тому й з'являються тріщини, просідання", — пояснив Медовар. За словами фахівця, одразу після початку роботи мосту в ньому почали з'являтися тріщини.

[ + – ] Кримський міст – арочний, а мости такого типу не можна будувати у сейсмічних районах, каже експерт-гідрогеолог Фото: Getty Images

Удар по Кримському мосту — удар по "СВО"

Після відкриття залізничної частини мосту військові експерти почали говорити, що об'єкт росіяни звели не лише для того, щоб туристам було зручніше добиратися до курортної зони.

Так, військовий експерт Олег Стариков у 2019 році заявляв, що залізниця завжди мала для Росії стратегічне значення в інтерв'ю виданню "Сегодня". Йдеться про логістику армії, яка ще з часів Російської імперії була зав'язана саме на залізничному постачанні.

"По-перше, тому що так дешевше. По-друге, тому що швидше. Залізницею перекидаються війська з одного округу в інший, плани передислокації військ завжди враховують наявність або відсутність залізничного сполучення між відправною та кінцевою точкою", — сказав експерт.

Із цим погодився і координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець. За допомогою мосту в Крим Росія постачає важке озброєння, боєприпаси, забезпечує все угруповання військ, яке там зібрала ще з 2014 року.

Крім того Кримський міст має символічне значення для російської пропаганди. Так, у 2018 році в РФ вийшов фільм "Крымский мост. Сделано с любовью!", який зняв відомий режисер і пропагандист Кремля Тигран Кеосаян.

[ + – ] Кримський міст активно використовує російську пропаганду

Очевидно, що якщо ЗСУ зможуть завдати удару по Кримському мосту, це викличе у російському суспільстві справжній шок. А в частині так званої "спецоперації" — можливо, навіть серйознішу кризу, ніж та, що виникла після потоплення крейсера "Москва".