"Сорвали защиту юга": Арестович рассказал о начале вторжения РФ в Херсонской области (видео)

По словам советника главы ОП, в конце прошлого года защите южных регионов уделялось особое внимание. Однако на момент полномасштабного вторжения в Херсонской области было слишком много "купленных" и завербованных украинцев.

Осенью прошлого года Киев уделял особое внимание потенциальной защите южных регионов от российского вторжения. Однако это не сработало из-за большого количества должных лиц в Херсонской области, завербованных российской стороной. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, в конце 2021 года Владимир Зеленский лично принимал участие в специальных учениях по защите юга Украины.

"Там были просчитаны все варианты. Это [Херсонская область] было признано наиболее уязвимым направлением. Был принят ряд мер, и они реально начали осуществляться", – прокомментировал Арестович.

Тем не менее, как говорит советник, в южных регионах было слишком много "перекупленных" и "заагентуренных" должностных лиц, которые помогли российскому вторжению в область.

"Эти товарищи, которые еще далеко не все названы и не все найдены, сорвали защиту юга", – уточнил политик.

Как говорит Арестович, Украина в целом готовилась к полномасштабному российскому вторжению, однако в стране не такие финансовые возможности, чтобы такая подготовительная работа велась в необходимом масштабе. По его словам, на тот момент пришлось выбирать между обрушением экономики до начала боевых действий и качеством подготовки к боевым действиям. При этом он уточнил, что ни президент Украины, ни глава ОП не сомневались в том, что боевые действия начнутся, но никто не мог оценить их реального масштаба.

"Если бы мы не готовились, то мы бы [уже] проиграли", – добавил политик.

Напомним, еще в мае военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что войска страны-агрессора зашли в Херсонскую область без боев и сразу оккупировали весь юго-восток Украины. По его словам, это свидетельствует о том, что регион сдали.