"Зірвали захист півдня": Арестович розповів про початок вторгнення РФ у Херсонській області (відео)

За словами радника голови ОП, наприкінці минулого року захисту південних регіонів приділяли особливу увагу. Однак на момент повномасштабного вторгнення на Херсонщині було надто багато "куплених" і завербованих українців.

Восени минулого року Київ приділяв особливу увагу потенційному захисту південних регіонів від російського вторгнення. Однак це не спрацювало через велику кількість посадових осіб у Херсонській області, завербованих російською стороною. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, наприкінці 2021 року Володимир Зеленський особисто брав участь у спеціальних навчаннях із захисту півдня України.

"Там було прораховано всі варіанти. Це [Херсонська область] було визнано найуразливішим напрямом. Вжили низку заходів, і вони реально почали здійснюватися", — прокоментував Арестович.

Проте, як каже радник, у південних регіонах було надто багато "перекуплених" і "заагентурених" посадових осіб, які допомогли російському вторгненню в область.

"Ці товариші, які ще далеко не всі названі та не всі знайдені, зірвали захист півдня", — уточнив політик.

Як каже Арестович, Україна загалом готувалася до повномасштабного російського вторгнення, однак у країні не такі фінансові можливості, щоб така підготовча робота велася в необхідному масштабі. За його словами, на той момент довелося обирати між обвалом економіки до початку бойових дій і якістю підготовки до бойових дій. При цьому він уточнив, що ні президент України, ні голова ОП не сумнівалися, що бойові дії почнуться, але ніхто не міг оцінити їхній реальний масштаб.

"Якби ми не готувалися, то ми б [уже] програли", — додав політик.

Нагадаємо, ще в травні військовий експерт Олег Жданов розповідав, що війська країни-агресора зайшли в Херсонську область без боїв і одразу окупували весь південний схід України. За його словами, це свідчить про те, що регіон здали.