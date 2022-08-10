Непотрібний привілей. Як Росія змушує отримувати паспорти на окупованих територіях

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни нав'язують українцям паспорти РФ, готуючись до "референдуму".

Російська пропаганда стверджує, що якщо не оформити документ із двоголовим орлом, не можна буде влаштуватися на роботу, отримати зарплату та пенсію, зберегти бізнес, майнові права, отримати посвідчення водія, потрапити до лікаря, придбати ліки або телефонну картку.

Перші у черзі за російськими паспортами — пенсіонери

Енергодар — місто в Запорізькій області, окуповане російською армією на початку березня 2022 року. Відтоді його залишило понад 50% населення.

"Наше місто молоде, виникло лише 1970-го. До повномасштабного вторгнення населення було 60 тисяч. Більшість працювало на Запорізькій атомній електростанції. Рівень достатку у місцевих високий: Енергодар був першим в Україні за рівнем середньої заробітної плати".

Саме місто, як для Запорізької області, доглянуте, чисте, — розповідає Фокусу мешканець Енергодару Микола. — Зараз росіяни з нього хочуть зробити "місто з обкладинки" — ілюструють свої меседжі картинками Енергодара, мовляв, як добре жити у населених пунктах, "куди прийшла Росія". Хоча насправді рівень підтримки окупантів там дуже низький — усі пам'ятають багатотисячні проукраїнські мітинги одразу після початку повномасштабного вторгнення”.

[ + – ] Російський військовий перед корпусами Запорізької АЕС Фото: Getty Images

Микола каже, що й охочих отримувати російські паспорти в Енергодарі мало.

"Щойно окупанти оголосили про роздачу російських паспортів, вони зіткнулися з тим, що до них ніхто не йшов. Наскільки я знаю, було близько десяти заявок. Зрозуміло, картинки для телебачення так не зробиш, — продовжує Микола. — Тому росіяни стали переконувати, мовляв, отримання російського паспорта — це привілей, який дає жителям "звільнених" територій право стати повноцінним громадянином РФ. Як у Криму ніхто не вимагатиме здачі українського паспорта, його можна залишити, відмовлятися не обов'язково, тобто фактично закликали до подвійного громадянства. Обґрунтовували це тим, що російський паспорт необхідний для отримання виплат та соціальних послуг".

Але й ці “аргументи” на місцевих не спрацювали. Тоді росіяни вирішили вдатися до політики страху.

"Заявили, що майно — будинки, квартири, земельні ділянки треба переоформляти, а без паспорта Росії це неможливо. Крім того, почали погрожувати. Дітей 1 вересня потрібно відправляти до шкіл, природно, "оновлених". І зробити це можна з російськими документами. Якщо дитина до школи не піде — батьків можуть позбавити батьківських прав за "порушення права дитини на освіту", — розповідає мешканець Енергодару.

За його словами, таким чином в Енергодарі розпочалася примусова паспортизація. І відбувається вона двома шляхами.

Насамперед процес стосується пенсіонерів. "Їм часто байдуже, яка влада. Але при цьому об'єктивно вони змушені отримувати російські паспорти", — зазначає Микола.

[ + – ] Проросійський "мер" Енергодара Андрій Шевчик біля Запорізької АЕС Фото: Getty Images

В Енергодарі пенсіонери, як і по всій Україні, отримували пенсію або на банківську картку або через відділення "Укрпошти". Причому, останніх було більше. До травня Україна намагалася здійснювати виплати — "Укрпошта" обхідними шляхами завозила готівку до міста. У червні "Укрпошту" закрили. Пенсіонери, які мали картки, пенсію продовжують отримувати, решта — ні.

"І ось тому пенсіонери першими пішли отримувати обіцяні РФ 10 тисяч рублів так званої соціальної допомоги. Звичайно, пенсіонери залишали там свої паспортні дані. На основі цих даних їм виготовляли російські паспорти, адже наявність російського паспорта — вимога для отримання наступних виплат. Нехай регулярних поки що і нема, але обіцяють", — розповідає мешканець окупованого міста.

Крім того, змушують брати російські паспорти тих, кому необхідно перереєструвати майно — за російськими законами і з використанням російських документів. Поки що ця практика не стосується квартир, лише земельних ділянок.

Скільки жителів Енергодара вже могли отримати російські паспорти, сказати не береться ніхто.

"Можливо, кілька сотень людей — скільки стояли в черзі за російською "соціальною допомогою". Нещодавно звучала цифра — 26 жителів міста отримали паспорти РФ. Подія "урочиста", але не масова. Тому окупанти взялися поширювати два основних меседжі.

Перший — без паспорта РФ ви нічим не можете скористатися.

Другий — заявок з кожним днем стає дедалі більше. Вчора було 26 паспортів, сьогодні вже 20 тисяч заявок.

Це абсолютна маячня. Це не просто пропагандистська перебільшена маячня, це якась істерія. Де там взятися 20 тисячам? В Енергодарі не залишилося стільки дорослого населення. Такі заяви — не що інше, як спроба створити ілюзію для начальників, а також для внутрішнього російського споживача, мовляв, дивіться, всі дуже раді приєднатися до Росії", — підсумовує Микола.

Друкують у Криму: звідки беруться паспорти РФ в Україні

Треба сказати, що в окупації росіяни оформлюють паспорти РФ на підставі указу Путіна про спрощення громадянства РФ для українців.

Але охочих отримати документ все одно замало. Щоб стимулювати процес, окупанти вигадують нові способи-пастки.

Наприклад, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України кажуть, що на Херсонщині окупанти вирішили роздавати автомобільні номерні знаки нового зразка із подальшим переоформленням. І, зрозуміло, лише власникам "паспортів Російської Федерації". А ще переводять діяльність місцевого бізнесу на податкові стандарти РФ, а для цього також потрібний російський паспорт.

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"Втрата Херсона для росіян болюча – вони багато вклали у пропаганду", – політолог Молчанов

"Підприємці Херсонщини розділилися на дві частини. Одні працюють у стихійному ринку, тіньовій економіці, намагаються уникати контактів із російською окупаційною владою. Інші змушені йти на всі умови", — каже Фокусу херсонський політолог Володимир Молчанов, який виїхав із рідного міста після початку повномасштабного наступу. — "Спочатку вони заплатили за так звані дозволи на ведення господарської діяльності, отримали їх, працювали. І тут раптом від них зажадали зареєструватися в російській податковій. Таким чином, місцеві херсонські підприємства вливаються в російський економічний простір, хоча за фактом — у сіру зону, тому що закони Росії не поширюються на цю територію, відповідно їм доводиться відкривати рахунки в російських банках, а для цього потрібен російський паспорт, тобто ті, хто думав, що може отримати дозвіл, і він ні до чого не зобов'язує, помилилися. це вже не просто співіснування, а співпраця”.

Заяви для отримання паспорта РФ подають до спеціальних відділів, а за фактом — до захоплених росіянами центрів надання адміністративних послуг, паспортних столів, міграційних служб. Там через брак співробітників можна побачити невеликі черги.

[ + – ] Перші у черзі за російськими паспортами – пенсіонери [ + – ] Представники проросійської "влади" Кирило Стремоусов та Володимир Сальдо у пункті видачі паспортів РФ [ + – ] Видача паспортів РФ у Херсоні Фото: Getty Images [ + – ] Видача паспортів РФ у Херсоні

У Херсоні чи Енергодарі у подібних відділах лише збирають інформацію, її потім відправляють до окупованого Криму — там друкують бланки.

"Це не пластикові картки, а паперові, в які від руки вносяться дані. Місце реєстрації громадянина вказується за його українськими документами. Тобто свідомо вписують українські адреси до російських паспортів. Використовують і декомунізовані назви — не Фрунзе, а Азовське Генічеського району", — розповідає Молчанов.

Він упевнений, що ці книжечки навряд будуть дійсними в самій Росії, бо їх видає якийсь невідомий російському законодавству "департамент внутрішніх справ Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації".

Підготовка до "референдуму" у Запорізькій області

"Люди, які змушені брати паспорти, вже пройшли певну "обробку" в центрах з надання соціальної допомоги — їм вже повідомили, що "Україна про них не дбає". Причому технологія переконання спрацьовує краще, коли агітація йде не з боку росіян, а зі сторони тих, хто вже отримав дрібні вигоди — пайки, посади від колаборантів", — продовжує Молчанов.

Житель Енергодару Микола впевнений: паспорти росіянам необхідні для проведення так званого "референдуму" на окупованих територіях.

"Хоча вони відкладають його постійно, все-таки спробують провести, — упевнений він. — Не дарма ж представники колаборантів і російські чиновники поїхали в регіон — переконувати громадян. Вони кажуть: Росія тут назавжди, але мають на увазі, що поки що всі гроші не роздамо — голосувати не будемо. З одного боку, вони дивляться на досвід Криму, де люди прийшли у 2014 році на дільниці та голосували, а з іншого — розуміють, що такої підтримки на півдні України немає, тому не виключено, що росіяни спробують не провести класичний "референдум", а створити картинку. Привезуть, як на 9 травня, людей із сіл, влаштують чергу на одній із дільниць, а потім на основі зібраних раніше паспортних даних покажуть, що "голосування" відбулося".

Хто відповість за "паспортизацію" Херсонської області

Тим часом, віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вже заявила: отримання громадянином України паспорта держави-агресора (незалежно від мотивів) має розглядатися як кримінальний злочин. Але для цього необхідно внести зміни до законодавства, проєкт закону наразі обговорюється.

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Не виключено, що в цьому законі буде передбачена відповідальність за організацію видачі російських паспортів на територіях, захоплених Росією. Зокрема, під кримінальну відповідальність можуть потрапити керівники паспортних столів, люди, які організовують процес, люди, які видали цей паспорт, або ж ті громадяни, які отримують паспорт для роботи в окупаційних адміністраціях та порушили присягу.

Що буде зі звичайними громадянами, які залишилися жити на окупованій території та прийняли "паспорт громадянина РФ", незрозуміло.

Правозахисники нагадують: в Україні прийнято вважати, що паспорт, виданий РФ в окупації, — не документ, який має юридичні наслідки, він фактично недійсний. А люди, які були змушені отримати російський паспорт під тиском, не злочинці.

"І це такий підхід — частина стратегії деокупації та реінтеграції, де насильницька паспортизація названа злочином проти міжнародного гуманітарного права", — каже і постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона нагадує: при зверненні України до міжнародних судів людей, які отримали російський паспорт у Криму, називали жертвами, а не порушниками.