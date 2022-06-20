Окупанти штучно створюють черги за паспортами РФ у Бердянську, — ГУР

Росіяни хочуть показати, що на окупованій території України нібито є ажіотаж навколо громадянства РФ, стверджує розвідка.

Окупаційна влада Бердянська Запорізької області змушує місцевих жителів ставати в чергу для оформлення російського громадянства, незгодних відправляють на громадські роботи. Про це у понеділок, 20 червня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними відомства, окупанти створюють штучні черги в Центрах надання адміністративних послуг, щоб показати нібито ажіотаж навколо отримання місцевими жителями російських паспортів.

"Всіх, що стоять на обліку у військовій комендатурі Бердянська, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи", — йдеться у повідомленні.

У розвідці також зазначили, що протягом тижня на окупованих територіях півдня України працювала мобільна група російських військових, які блокували мобільний зв'язок та інтернет. За даними ГУР, зв'язок українських мобільних операторів та доступ до українських вебресурсів зникали в радіусі кілометра від місцезнаходження цієї групи. Відомство припускає, що російські війська таким чином намагаються виявити мешканців із проукраїнською позицією.

Крім цього, як повідомили в ГУР, у тимчасово окупованому місті Старобільськ Луганської області так звана влада проводила перепис обладнання місцевих аграрних компаній для створення нового сільськогосподарського підприємства "за принципом колективного господарства". Колишнім фахівцям кажуть, що у разі повернення на робоче місце зарплата не перевищить 10 тисяч рублів (5 тисяч гривень) на місяць. Тих, хто погодився на такі умови, зобов'язали прийняти громадянство РФ.

Також у непідконтрольному українському уряду селі Кінські Роздори Запорізької області у лікарні перебувають близько 40 російських військових. По периметру установи вони встановили розтяжки, проте через козу, що проходила неподалік, вони детонували. В результаті кілька окупантів зазнали поранень.

Нагадаємо, 11 червня спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в Херсоні паспорти РФ захотіли отримати лише 23 особи — переважно це поплічники окупантів.

Також ми писали, що окупаційна влада Херсонської області хоче автоматично давати громадянство РФ дітям, народженим після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.