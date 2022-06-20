Оккупанты искусственно создают очереди за паспортами РФ в Бердянске, — ГУР

Россияне хотят показать, что на оккупированной территории Украины якобы есть ажиотаж вокруг получения гражданства РФ, утверждает разведка.

Оккупационные власти Бердянска Запорожской области принуждают местных жителей становиться в очередь для оформления российского гражданства, несогласных отправляют на общественные работы. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По данным ведомства, оккупанты создают искусственные очереди в Центрах предоставления административных услуг (укр. — ЦНАП), чтобы показать якобы ажиотаж вокруг получения местными жителями российских паспортов.

"Всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянск принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы", — говорится в сообщении.

В разведке также указали, что в течение недели на оккупированных территориях юга Украины работала мобильная группа российских военных, которые блокировали мобильную связь и интернет. По данным ГУР, связь украинских мобильных операторов и доступ к украинским веб-ресурсам пропадали в радиусе километра от местонахождения этой группы. Ведомство допускает, что российские войска таким образом пытаются выявить жителей с проукраинской позицией.

Помимо этого, как сообщили в ГУР, во временно оккупированном городе Старобельск Луганской области так называемые власти проводили перепись оборудования местных аграрных компаний для создания нового сельскохозяйственного предприятия "по принципу коллективного хозяйства". Бывшим специалистам говорят, что в случае их возвращения на рабочее место зарплата не превысит 10 тысяч рублей (5 тысяч гривен) в месяц. Согласившихся на такие условия обязали принять гражданство РФ.

Также в неподконтрольном украинскому правительству селе Конские Раздоры Запорожской области в больнице находятся около 40 российских военных. По периметру учреждения они установили растяжки, однако из-за проходившей неподалеку козы они детонировали. В результате несколько оккупантов получили ранения.

Напомним, 11 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Херсоне паспорта РФ захотели получить всего 23 человека — в основном это пособники оккупантов.

Также мы писали, что оккупационные власти Херсонской области хотят автоматически давать гражданство РФ детям, рожденным после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.