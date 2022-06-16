Всем рожденным в Херсонской области после 24 февраля будут давать гражданство РФ

Дети, которые родились после начала полномасштабного вторжения, получат российское гражданство автоматически, заявили оккупационные власти.

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Оккупационные власти Херсонской области намерены автоматически предоставлять гражданство РФ детям, рожденным после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля. Об этом в четверг, 16 июня, заявил так называемый заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, передает российское агентство ТАСС.

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"В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа (февраля), автоматически получают гражданство РФ", — цитирует журналисты пособника оккупантов.

Также Стремоусов сообщил, что оставшиеся на территории временно-оккупированного региона дети-сироты уже получили российское гражданство.

В то же время оккупационный руководитель Херсонской области заверил, что на российские паспорта в регионе якобы возник "ажиотажный спрос" и за ними "люди массово стоят в очередях". По словам Стремоусова, на получение гражданства РФ жители области подали 10 тысяч заявок, передает "РИА Новости".

Напомним, 11 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Херсоне паспорта РФ захотели получить всего 23 человека — в основном это пособники оккупантов.

Также мы писали, что в конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины. Чтобы стимулировать процесс паспортизации оккупанты в Херсонской области решили платить по 10 тысяч рублей за получения гражданства государства-агрессора.