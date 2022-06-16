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Всем рожденным в Херсонской области после 24 февраля будут давать гражданство РФ

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Фото: Pexels | В Херсонской области оккупанты собираются принудительно переводить детей в гражданство РФ

Дети, которые родились после начала полномасштабного вторжения, получат российское гражданство автоматически, заявили оккупационные власти.

Оккупационные власти Херсонской области намерены автоматически предоставлять гражданство РФ детям, рожденным после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля. Об этом в четверг, 16 июня, заявил так называемый заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, передает российское агентство ТАСС.

"В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа (февраля), автоматически получают гражданство РФ", — цитирует журналисты пособника оккупантов.

Также Стремоусов сообщил, что оставшиеся на территории временно-оккупированного региона дети-сироты уже получили российское гражданство.

В то же время оккупационный руководитель Херсонской области заверил, что на российские паспорта в регионе якобы возник "ажиотажный спрос" и за ними "люди массово стоят в очередях". По словам Стремоусова, на получение гражданства РФ жители области подали 10 тысяч заявок, передает "РИА Новости".

Напомним, 11 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Херсоне паспорта РФ захотели получить всего 23 человека — в основном это пособники оккупантов.

Также мы писали, что в конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины. Чтобы стимулировать процесс паспортизации оккупанты в Херсонской области решили платить по 10 тысяч рублей за получения гражданства государства-агрессора.