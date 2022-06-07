Оккупанты предлагают 10 тыс. рублей за российское гражданство, — Центр сопротивления

В Херсонской области местное население саботирует выдачу паспортов РФ. Чтобы изменить ситуацию, российская оккупационная власть решила платить за поддержку референдума в регионе и получение гражданства.

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Оккупационная власть в Херсонской области обещает платить по 10 тыс. рублей за поддержку референдума в регионе и получение гражданства РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как стало известно, местное население в Херсонской области активно саботирует выдачу российских паспортов.

"Для раздачи своей макулатуры россияне даже отжали украинские паспортные центры (ГП "Документ"), но желающих получить гражданство оккупанта нет", — говорится на сайте Центра.

Изменить ситуацию с помощью агитации у страны-агрессора не получилось. Теперь оккупанты решили платить гражданам Украины за получение российских паспортов.

В то же время, местные партизаны призвали сжечь российский "паспортный стол" в Херсоне. Листовку с этой информацией неизвестные вывесили непосредственно рядом с местом выдачи российских паспортов на ул. Ушакова, 53.

На улицах оккупированного Мелитополя также появились листовки, призывающие не брать российские паспорта, которые "изолируют от мира".

[ + – ] Партизанские листовки на улицах Мелитополя

Центр национального сопротивления — информационный сайт, созданный Силами специальных операций ВСУ для поддержки и координации тех, кто борется с оккупантами.

Напомним, сегодня коллаборанты в очередной раз анонсировали референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ. По словам перешедшего на сторону России Кирилла Стремоусова, оккупанты намерены кардинально менять власть в области, чтобы вернуть ее к "культуре русского человека".

Ранее Фокус рассказывал, что оккупанты пока не могут предложить работоспособную альтернативу украинским мобильным сетям на захваченных территориях, хотя и продают SIM-карты.