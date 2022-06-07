"Россия не может обеспечить свое покрытие": эксперт о связи в оккупированных регионах

Оккупанты пока не могут предложить работоспособную альтернативу украинским мобильным сетям, хотя и продают SIM-карты.

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Россияне не могут обеспечить свое покрытие мобильной связи на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Эксперт по телекоммуникациям Роман Химич прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

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По его словам, продажа SIM-карт российских операторов означает, что оккупантам удалось перенастроить часть украинских сайтов и систем, подключив их к сетям РФ. Однако недавно появилась информация, что спустя три дня после отключения Россия снова запустила оборудование украинских операторов и провайдеров в Херсонской области. По словам советника главы региональной военной администрации, оккупанты возобновили электроснабжения станций, "учуяв дух сопротивления" украинцев.

"Полагаю, что "дух сопротивления" здесь не при чем и россияне банально не готовы взять на себя поддержку существующего покрытия. Как показывает опыт военных конфликтов последних 10-15 лет, мобильная связь является настолько важным фактором организации жизни, что воюющие стороны предпочитают закрывать глаза на функционирование вражеских сетей, если не имеют альтернативы. А россияне, кажется, такой альтернативы пока что предложить не в состоянии. По крайней мере пока", — высказался Роман Химич.

Он обратил внимание, что крупные операторы РФ не рискнули зайти в Украину, поэтому на оккупированных территориях работает компания из Крыма под названием Win Mobile. Тем не менее, SIM-картам присвоили номера с российским международным кодом "+7", а также выделили для них новые телефонные DEF-коды (присваивается операторам по негеографическому признаку) "949" и "959", которые ранее находились в резерве плана нумерации России.

"Как результат, теперь позвонить в экстренные службы на подконтрольной России части Запорожской области можно только на российские номера с кодом "+7". Для вызова скорой помощи, полиции или аварийной службы теперь нужно звонить по номерам из 11 цифр. Для тех, кто по-прежнему пользуется сим-картами украинских операторов, это будет тарифицироваться как звонок за границу", — отметил Роман Химич.

Как пишет сайт Prostomob, в оккупированном Мелитополе нельзя пополнить баланс российских SIM-карт. Они поставляются сразу со 100 рублями на счету (около 48 грн), а одна минута разговора обходится в 20 рублей или почти 10 грн. Таким образом одна "симка" позволяет звонить только в течении 5 минут. Горожане жалуются на низкое качество связи, дозвониться до абонентов на неоккупированной территории удается лишь единицам. При вызове новых номеров с помощью мессенджера Viber пользователей из свободных районов Украины соединяет с другими людьми, чаще всего иностранцами.

Ранее писали, что российские оккупанты отключили мобильную связь в Херсонской и Запорожской областях. Как сообщили Фокусу операторы, базовые станции попросту обесточили. Еще в мае жителям оккупированных районов начали продавать SIM-карты российского оператора, при этом в Херсоне продавцы при поддержке автоматчиков собирают паспортные данные и заставляют подписывать документ о поддержке российского режима.

3 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что РФ вернули сети "Киевстара" и Vodafone в Нижнесерогозской общине и городе Бериславе. Они снова подали питание на украинские станции, хотя с большинством районов связи на тот момент не было.