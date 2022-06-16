Всім народженим на Херсонщині після 24 лютого даватимуть громадянство РФ

Діти, які народилися після початку повномасштабного вторгнення, отримають російське громадянство автоматично, заявила окупаційна влада.

Окупаційна влада Херсонської області має на меті автоматично надавати громадянство РФ дітям, народженим після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. Про це в четвер, 16 червня, заявив так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації області Кирило Стремоус, передає російське агентство ТАСС.

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"У Херсонській області діти, які народилися після 24 числа (лютого), автоматично набувають громадянство РФ", — цитує журналісти посібника окупантів.

Також Стремоусов повідомив, що діти-сироти, що залишилися на території тимчасово-окупованого регіону, вже отримали російське громадянство.

Водночас окупаційний керівник Херсонської області запевнив, що на російські паспорти в регіоні нібито виник "ажіотажний попит" і за ними "люди масово стоять у чергах". За словами Стремоусова, на набуття громадянства РФ жителі області подали 10 тисяч заявок, передає "РІА Новини".

Нагадаємо, 11 червня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в Херсоні паспорти РФ захотіли отримати лише 23 особи — переважно це посібники окупантів.

Також ми писали, що наприкінці травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російського громадянства мешканцям Запорізької та Херсонської областей України. Щоб стимулювати процес паспортизації, окупанти в Херсонській області вирішили платити по 10 тисяч рублів за отримання громадянства держави-агресора.