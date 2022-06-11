Лише 53 особи. Жителі Херсона та Мелітополя не поспішають отримувати паспорти Росії

За даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, за російськими документами прийшли здебільшого колаборанти.

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У Херсоні російські паспорти захотіли отримати лише 23 особи переважно з числа місцевих колабораціоністів, у Мелітополі — лише 30 осіб, повідомив речник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

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"Це показує, що українці не сприймають цей туалетний папір під назвою "російський паспорт" і чекають, коли над ними знову майорить український прапор", — упевнений він.

Вранці 11 червня російські пропагандисти повідомили, що мешканцям окупованих Мелітополя та Херсона видали першу партію паспортів РФ. Зокрема, російські документи отримав керівник так званої "військово-цивільної адміністрації" у Херсонській області Володимир Сальдо, разом із ним паспорти видали ще 22 мешканцям обласного центру.

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Мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що роздача паспортів свідчить про підготовку окупантів до проведення "референдуму" про приєднання до РФ. Проте більшість місцевих жителів не підтримують цієї ідеї: за оцінками Федорова, взяти участь у "голосуванні" готові не більше 5% городян. Втім, це навряд чи завадить росіянам зняти пропагандистські телесюжети та оголосити про стовідсоткову підтримку серед населення, як це було у Криму у 2014 році.

25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України. Незабаром з'ясувалося, що українці не бажають оформляти російські документи. Тоді окупаційна адміністрація Херсонської області пообіцяла платити по 10 тис. рублів за підтримку "референдуму" та отримання громадянства РФ.