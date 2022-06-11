Только 53 человека. Жители Херсона и Мелитополя не торопятся получать паспорта России

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, за российскими документами пришли в основном коллаборанты.

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В Херсоне российские паспорта захотели получить только 23 человека в основном из числа местных коллаборационистов, в Мелитополе — лишь 30 человек, сообщил спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

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"Это показывает, что украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу под названием "русский паспорт" и ждут, когда над ними снова будет развеваться украинский флаг", — уверен он.

Утром 11 июня российские пропагандисты сообщили, что жителям оккупированных Мелитополя и Херсона выдали первую партию паспортов РФ. В частности, российские документы получил руководитель так называемой "военно-гражданской администрации" в Херсонской области Владимир Сальдо, вместе с ним паспорта выдали еще 22 жителям областного центра.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров считает, что раздача паспортов свидетельствует о подготовке оккупантов к проведению "референдума" о присоединении к РФ. Однако большинство местных жителей не поддерживают эту идею: по оценкам Федорова, принять участие в "голосовании" готовы не более 5% горожан. Впрочем, это вряд ли помешает россиянам снять пропагандистские телесюжеты и объявить о стопроцентной поддержке среди населения, как это было в Крыму в 2014 году.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Вскоре выяснилось, что украинцы не горят желанием оформлять российские документы. Тогда оккупационная администрация Херсонской области пообещала платить по 10 тыс. рублей за поддержку "референдума" и получение гражданства РФ.