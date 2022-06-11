Подготовка к "референдуму". В Мелитополе и Херсоне выдали первые паспорта РФ, — ТАСС

Документ уже получил глава "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо. Но мэр Мелитополя говорит, что Россию поддерживают не более 5% населения.

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Первые российские паспорта выдали жителям оккупированных Мелитополя и Херсона, которые получили гражданство России. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на коллаборационные власти.

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"Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов", — заявил представитель так называемого "совета военно-гражданской администрации" Запорожской области.

До этого Владимир Рогов сообщал, что по состоянию на 6 июня более 70 тысяч человек украинцев подали заявления на получение гражданства России в Запорожской области. В регионе работает лишь один центр, который занимается оформлением таких документов, и находится он именно в Мелитополе, который объявили временной "столицей" области.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что российские оккупанты готовятся провести в городе "референдум" для присоединения к РФ, однако большинство местных жителей их не поддерживают. По его мнению, россияне могут провести фейковое голосование, сняв его на камеру и объявив о стопроцентной поддержке среди населения, подобно тому, как это было в Крыму.

"Может 3%-5%, но они есть в каждом городе Украины, которые сошли с ума и могут поддержать рашистов", — отметил Иван Федоров. — "Могут сделать визуалочку, в качестве очередной пропаганды провести и показать какой-то "референдум", но это точно не будет иллюстрировать настроения наших людей".

ТАСС сообщает, что руководитель так называемой "военно-гражданской администрации" в Херсонской области Владимир Сальдо получил паспорт РФ. По информации агентства, российские документы также выдали 25 жителям оккупированного Херсона.

Ранее писали, что Мелитополь стал столицей партизанского движения в Украине. Благодаря диверсиям, оккупантам становится все сложнее доставлять вооружение и удерживать город.

Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что "референдум" о вхождении Запорожской области в РФ проведут в 2022 году. По его словам, решение уже принято, а подготовка мероприятия займет несколько месяцев.