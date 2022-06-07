Мелитополь - столица партизанщины. Как устроено движение сопротивления под оккупацией

По всей стране существует сеть ячеек с оружием, конспиративными квартирами для того, чтобы оккупанты не могли чувствовать себя спокойно на захваченных территориях.

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Российские войска захватили Мелитополь в Запорожской области на третий день полномасштабного вторжения. Журнал The Economist опубликовал разбор того, что представляет собой украинское партизанское движение на захваченных территориях.

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Мелитополь — важнейший сегмент снабжения российских войск из Крыма. Там проходит крупный железнодорожный узел. Однако удерживать город российские войскам становится сложнее. Каждые несколько дней в городе что-то происходит: уничтожают бронепоезд, обстреливают командные пункты (18 мая), взрывают железнодорожные пути и радиолокационные станции (19 мая), проводят проукраинские митинги (29 мая), взрывают дома коллаборантов (30 мая). Украинская сторона заявляет, что партизаны убили свыше 100 российских солдат в Мелитополе. По сути город стал неофициальной столицей партизанского движения в Украине.

Авторы отмечают, что подобные происшествия происходят и на других оккупированных территориях, например, в Энергодаре было покушение на мэра-коллаборанта Андрея Шевчика, а в Изюме пожилая женщина накормила российских солдат пирогами с шипами, что привело к смерти 8 человек.

По территории России также все чаще происходят ЧП с возгоранием различных объектов. Во многих таких случаях есть свидетельства плохой пожарной безопасности. Похоже, украинские силы спецопераций нацелились на цепочки поставок в приграничных с Украиной областях РФ. В пример приводится удар по нефтехранилищу в Брянске вертолетами.

Кто организовывает партизанское движение

Подпольное движение на оккупированных территориях координируют Силы спецопераций. Экс-боец, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что работа ССО разделена три части:

боевые действия вспомогательные операции психологическая война

По словам украинского партизана Владимира Жемчуга, ныне сопротивление состоит из добровольцев и профессиональных военных с соотношением 40 на 60. По всей стране заложены склады оружия, есть конспиративные квартиры.

[ + – ] Владимир Жемчугов был участником движения партизан на оккупированной Луганщине

Подпольная армия сыграет весомую роль при контрнаступлении

Как утверждает офицер разведки, пожелавший остаться анонимным, на новом этапе войны партизаны сыграют большую роль в освобождении территорий. Киев планирует начать освобождение территорий, когда получит достаточное количество западного оружия. Подпольная армия будет очень важной в этом процессе, войскам РФ придется бежать с оккупированных территорий.

"Русские смогут написать еще одну "Войну и мир". Я всегда очень любил Толстого", — иронизирует разведчик.

Напомним, 23 мая партизаны повредили российский бронепоезд. Глава Запорожской ОВА заявил, что делается все, чтобы оккупанты ни дня не могли спать спокойно ночью.

18 мая в Мелитополе слышали взрыв и стрельбу — работали украинские партизаны. По данным запорожской ОВА, в городе были ликвидированы российские высокопоставленные военные.