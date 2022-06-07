Мелітополь – столиця партизанщини. Як влаштовано рух опору під окупацією

По всій країні існує мережа осередків зі зброєю, конспіративними квартирами для того, щоб окупанти не могли почуватися спокійно на захоплених територіях.

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Російські війська захопили Мелітополь у Запорізькій області на третій день повномасштабного вторгнення. Журнал The Economist опубікував розбір того, як діє партизанський рух на захоплених територіях.

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Мелітополь — найважливіший сегмент постачання російських військ із Криму. Там проходить великий залізничний вузол. Однак утримувати місто російським військам стає складніше. Кожні кілька днів у місті щось відбувається: знищують бронепотяг, обстрілюють командні пункти (18 травня), підривають залізничні колії та станції радіолокацій (19 травня), проводять проукраїнські мітинги (29 травня), підривають будинки колаборантів (30 травня). Українська сторона заявляє, що партизани вбили понад 100 російських солдат у Мелітополі. По суті, місто стало неофіційною столицею партизанського руху в Україні.

Автори зазначають, що подібні події відбуваються і на інших окупованих територіях, наприклад, в Енергодарі був замах на мера-колаброціоніст Андрія Шевчика, а в Ізюмі жінка похилого віку нагодувала російських солдат пирогами із шипами, що призвело до смерті 8 людей.

По території Росії також дедалі частіше відбуваються НП із загорянням різних об'єктів. У багатьох таких випадках є свідчення поганої пожежної безпеки. Схоже, українські сили спецоперацій націлилися на ланцюжки поставок у прикордонних з Україною областях РФ. Як приклад наводить удар по нафтосховищу в Брянську гелікоптерами.

Хто організовує партизанський рух

Підпільний рух на окупованих територіях координує Сили спецоперацій. Ексбоєць, який побажав залишитися анонімним, розповів, що робота ССО розділена на три частини:

Бойові дії. Допоміжні операції. Психологічна війна.

За словами українського партизана Володимира Жемчуга, нині опір складається із добровольців і професійних військових зі співвідношенням 40 на 60. По всій країні закладено склади зброї, є конспіративні квартири.

[ + – ] Володимир Жемчугов був учасником руху партизанів на окупованій Луганщині

Підпільна армія зіграє вагому роль у процесі контрнаступу

Як стверджує офіцер розвідки, на новому етапі війни партизани відіграють велику роль у визволенні територій. Київ планує розпочати звільнення територій, коли отримає достатню кількість західної зброї. Підпільна армія буде дуже важливою у цьому процесі, військам РФ доведеться тікати з окупованих територій.

"Росіяни зможуть написати ще одну "Війну та мир". Я завжди дуже любив Толстого", — іронізує розвідник.

Нагадаємо, 23 травня партизани пошкодили російський бронепотяг. Глава Запорізької ОВА заявив, що робиться все, щоб окупанти жодного дня не могли спати спокійно вночі.

18 травня у Мелітополі чули вибух і стрілянину — працювали українські партизани. За даними запорізького ОВА, у місті було ліквідовано російських високопоставлених військових.