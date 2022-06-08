Референдум о вхождении Запорожской области в РФ пройдет в 2022 году, — коллаборант Рогов

По словам представителя оккупационной администрации, чем быстрее в регионе проведут референдум — тем лучше будет для гражданских, чья жизнь "сразу улучшится".

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Референдум о вхождении оккупированной части Запорожской области в состав Российской Федерации будет проведен в 2022 году. Эту информацию в комментарии "РИА Новости" сообщил коллаборант, член оккупационной администрации Владимир Рогов.

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По его словам, решение о проведении фейкового референдума на оккупированной территории уже принято. Рогов утверждает, что нелегитимное волеизъявление о вхождении Запорожской области в состав РФ проведут в 2022 году, а подготовка к нему займет несколько месяцев.

"Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой РФ", — продолжил коллаборант в общении с российскими журналистами.

Более того, как утверждает Владимир Рогов, чем быстрее в Запорожской области проведут референдум — тем лучше будет для жителей оккупированных территорий, жизнь которых "сразу улучшится".

Коллаборант также назвал Россию "страной возможностей", благодаря которой неподконтрольной Киеву регион сможет реализовать свой промышленный и природный потенциал.

Стоит отметить, что ранее Владимир Рогов анонсировал конфискацию имущества украинских бизнесменов в оккупированной Запорожской области. По словам коллаборанта, под "национализацию" попадут активы и предприятия, которыми владеют Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.

Напомним, 7 июня коллаборант и замглавы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов анонсировал проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России. После фейкового волеизъявления в регионе также состоятся выборы для определения законодательной власти.

Также сообщалось, что подготовка к референдуму о вхождении в состав РФ началась в оккупированном Мелитополе.