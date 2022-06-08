Референдум про входження Запорізької області до РФ відбудеться 2022 року, — колаборант Рогов

За словами представника окупаційної адміністрації, чим швидше в регіоні проведуть референдум — тим краще буде для цивільних, чиє життя "одразу покращає".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Референдум про входження окупованої частини Запорізької області до складу Російської Федерації проведуть у 2022 році. Цю інформацію у коментарі "РІА Новини" повідомив колаборант, член окупаційної адміністрації Володимир Рогов.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, рішення про проведення фейкового референдуму на окупованій території вже ухвалене. Рогов стверджує, що нелегітимне волевиявлення про входження Запорізької області до складу РФ проведуть у 2022 році, а підготовка до нього триватиме кілька місяців.

"Формулювання питань майбутнього референдуму представлять найближчим часом. Переважна кількість жителів нашої області хочуть якнайшвидше повернутися до рідної гавані й стати частиною великої РФ", — продовжив колаборант, спілкуючись із російськими журналістами.

Щобільше, як стверджує Володимир Рогов, що швидше в Запорізькій області проведуть референдум — тим краще буде для мешканців окупованих територій, життя яких "одразу покращає".

Колаборант також назвав Росію "країною можливостей", завдяки якій непідконтрольний Києву регіон зможе реалізувати свій промисловий та природний потенціал.

Раніше Володимир Рогов анонсував конфіскацію майна українських бізнесменів в окупованій Запорізькій області. За словами колаборанта, під "націоналізацію" потраплять активи та підприємства, якими володіють Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Ігор Коломойський.

Нагадаємо, 7 червня колаборант та заступник голови окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов анонсував проведення референдуму про входження Херсонської області до складу Росії. Після фейкового волевиявлення в регіоні також відбудуться вибори визначення законодавчої влади.

Також повідомляли, що підготовка до референдуму про входження до складу РФ розпочалася в окупованому Мелітополі.