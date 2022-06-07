В Мелитополе начали подготовку к "референдуму" о вхождении в состав РФ (видео)

О проведении мероприятия оккупационный мэр Галина Данильченко заявила после того, как город посетил замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

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Оккупационные власти Мелитополя Запорожской области начали подготовку к проведению так называемого референдума о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации. Об этом в своем видеообращении сообщила "мэр" города Галина Данильченко во вторник, 7 июня, сообщает агентство "РИА Новости".

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"Мы теперь начинаем готовиться к референдуму", — сказала Данильченко.

Также пособница оккупантов сообщила, что Мелитополь посетил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, который, по данным российских СМИ, курирует в Кремле вопрос оккупации Донецкой и Луганской областей.

"Нам очень приятно было слышать теплые слова о нашем городе. Сергей Владиленович выразил благодарность… за вклад каждого жителя нашего города в построение новой жизни. А мы в свою очередь очень благодарны РФ за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают в построении этой жизни", — заявила оккупационный мэр.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, оккупационные власти в Херсонской области обещают местным жителям платить по 10 тысяч рублей (около 4,8 тыс. грн) за поддержку референдума в регионе и получение российского паспорта.

Также мы писали о том, как работает партизанское движение на временно-оккупированной российскими войсками территории Мелитополя. Тем временем в понедельник, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские Вооруженные силы готовятся оккупировать Запорожскую область.

Помимо этого российские журналисты сообщали, что у президента РФ Владимира Путина рассматривают вариант проведения сразу нескольких "референдумов" в единый день голосования — 11 сентября.