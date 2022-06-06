РФ готовится захватить Запорожскую область, там наиболее угрожающая ситуация, — Зеленский

По словам президента, о планах противника оккупировать регион свидетельствуют данные перехвата разговоров российских военных.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запорожская область находится под угрозой оккупации со стороны российских войск, ситуация там является "наиболее угрожающей" среди регионов, подконтрольных правительству. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с журналистами в понедельник, 6 июня, передает издание "Лига".

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"Я думаю, что там наиболее угрожающая ситуация, Запорожье враг, как публично, так и непублично, судя по перехватам, хочет оккупировать", — цитируют президента журналисты.

Также Зеленский, по данным "РБК-Украина", заявил, что украинские войска "держат ситуацию" в районе Северодонецка Луганской области, несмотря на превосходящие силы противника. В то же время президент отметил, что у Вооруженных сил Украины "есть шанс удержать наступление". При этом глава государства заявил, что отступать из Северодонецка нельзя, так как в результате его освобождение грозит большим количеством жертв.

По словам президента, в городе на данный момент остаются от 10 до 15 процентов жителей, похожая ситуация наблюдается и в Лисичанске.

Напомним, как утверждает руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, перед российскими войсками стоит задача оккупировать Северодонецк или захватить трассу Лисичанск-Бахмут до 10 июня.

О том, что противник готовит наступление на Запорожье, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 24 мая — на тот момент российские войска усиливали свою группировку для этой цели.