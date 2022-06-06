РФ готується захопити Запорізьку область, там найзагрозливіша ситуація, — Зеленський

За словами президента, про плани супротивника окупувати регіон свідчать дані перехоплення розмов російських військових.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Запорізька область перебуває під загрозою окупації з боку російських військ, ситуація там є найбільш загрозливою серед регіонів, підконтрольних уряду. Про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами у понеділок, 6 червня, передає видання "Ліга".

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"Я думаю, що там найбільш загрозлива ситуація, Запоріжжя ворог як публічно, так і непублічно, судячи з перехоплень, хоче окупувати", — цитують президента журналісти.

Також Зеленський, за даними "РБК-Україна", заявив, що українські війська "тримають ситуацію" в районі Сєвєродонецька Луганської області, незважаючи на значніші сили противника. Водночас президент зазначив, що у Збройних сил України "є шанс утримати наступ". При цьому глава держави заявив, що відступати з Сєвєродонецька не можна, тому що в результаті його визволення загрожує великою кількістю жертв.

За словами президента, у місті нині залишаються від 10 до 15 відсотків мешканців, схожа ситуація спостерігається і у Лисичанську.

Нагадаємо, як стверджує керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, перед російськими військами стоїть завдання окупувати Сєвєродонецьк або захопити трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.

Про те, що противник готує наступ на Запоріжжя, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 24 травня — на той момент російські війська посилювали своє угруповання для цього.