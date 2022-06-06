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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ готується захопити Запорізьку область, там найзагрозливіша ситуація, — Зеленський

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Фото: Офис президента | Зеленський розповів, де наразі найбільша загроза наступу військ РФ

За словами президента, про плани супротивника окупувати регіон свідчать дані перехоплення розмов російських військових.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Запорізька область перебуває під загрозою окупації з боку російських військ, ситуація там є найбільш загрозливою серед регіонів, підконтрольних уряду. Про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами у понеділок, 6 червня, передає видання "Ліга".

"Я думаю, що там найбільш загрозлива ситуація, Запоріжжя ворог як публічно, так і непублічно, судячи з перехоплень, хоче окупувати", — цитують президента журналісти.

Також Зеленський, за даними "РБК-Україна", заявив, що українські війська "тримають ситуацію" в районі Сєвєродонецька Луганської області, незважаючи на значніші сили противника. Водночас президент зазначив, що у Збройних сил України "є шанс утримати наступ". При цьому глава держави заявив, що відступати з Сєвєродонецька не можна, тому що в результаті його визволення загрожує великою кількістю жертв.

За словами президента, у місті нині залишаються від 10 до 15 відсотків мешканців, схожа ситуація спостерігається і у Лисичанську.

Нагадаємо, як стверджує керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, перед російськими військами стоїть завдання окупувати Сєвєродонецьк або захопити трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.

Про те, що противник готує наступ на Запоріжжя, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 24 травня — на той момент російські війська посилювали своє угруповання для цього.