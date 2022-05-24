РФ стянула "Искандеры" к границе с Украиной и готовит наступление на Запорожье, — Генштаб

За сутки украинские войска отбили 16 атак противника, самые интенсивные бои идут недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

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Российские войска переместили дивизион ракетных комплексов "Искандер-М" в Брестскую область Беларуси на расстояние до 50 километров от границы с Украиной. Противник продолжает атаковать украинские позиции на востоке страны и готовится к наступлению в направлении Запорожья. Такую информацию по состоянию на 06:00 24 мая сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Донбасс

Славянское направление — российские войска готовятся возобновить наступление, для его поддержки на юге Изюма развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии;

Донецкое направление — противник сконцентрировал свои сил для наступления с целью оцепления Лисичанска и Северодонецка с целью выхода на административную границу Луганской области;

Лиманское направление — украинские военные не исключают попытку форсирования войсками РФ реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для прикрытия форсирования оккупанты развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии;

Северодонецкое направление — противник ведет штурм в направлении Тошковки и Устиновки;

Бахмутское направление — российские войска улучшили позиции в районе населенного пункта Васильевка;

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское направления — оккупанты вели огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины с применением артиллерии и авиации.

Остальные регионы

Волынское и Полесское направления — отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях;

Северское направление — противник продолжает усиливать прикрытие границы в Брянской и Курской областях и проводить действия для недопущения перемещения украинских войск на другие направления. Российские войска проводят инженерное оборудование позиций в районах пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области. Силы РФ нанесли авиаудар по позициям украинских военных в Белополье Сумской области;

Харьковское направление — войска государства-агрессора сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. ВС РФ ведут штурмовые действия, чтобы закрепиться на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова;

Запорожское направление — оккупанты усиливают группировку войск, чтобы возобновить наступление в направлении Васильевка — Каменское, проводят перегруппировку;

Южнобужское направление — противник продолжает сосредотачивать основные усилия на удержании занятых рубежей;

Криворожское и Николаевское направление — российские войска продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских Вооруженных сил;

Черноморская и Азовская операционные зоны — ситуация существенно не изменилась;

В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

Другие события

Российские войска продолжают наступать на востоке Украины, ведут интенсивный огонь по всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Донецком операционном районе, недалеко от Лисичанска и Северодонецка;

Угроза авиа- и ракетных ударов по объектам на территории Украины с территории Беларуси возрастает. Войска РФ переместили дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от границы с Украиной;

Россияне продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий, социально-экономическая ситуация на юге и востоке Украины ухудшается;

За сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 16 атак противника, уничтожили 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один автомобиль;

Украинские войска уничтожили 6 беспилотников, одну крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.

Напомним, ранее австрийский военный аналитик Том Купер сообщил, что украинским войскам удалось замедлить продвижение противника в районе Попасной.

Также мы писали, что украинские партизаны во временно оккупированном Мелитопольском районе повредили российский бронепоезд.