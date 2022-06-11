Підготовка до "референдуму". У Мелітополі та Херсоні видали перші паспорти РФ, — ТАСС
Документ уже отримав голова адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. Але мер Мелітополя каже, що Росію підтримують трохи більше 5% населення.
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Перші російські паспорти видали жителям окупованих Мелітополя та Херсона, які набули громадянства Росії. Про це повідомляє агентство ТАСС, посилаючись на колабораційну владу.
"Сьогодні у Мелітополі відбулася церемонія видачі перших російських паспортів", — заявив представник так званої "ради військово-цивільної адміністрації" Запорізької області.
До цього Володимир Рогов повідомляв, що станом на 6 червня понад 70 тисяч людей українців подали заяви на набуття громадянства Росії у Запорізькій області. У регіоні працює лише один центр, який займається оформленням таких документів, і знаходиться саме в Мелітополі, який оголосили тимчасовою "столицею" області.
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Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону розповів, що російські окупанти готуються провести у місті "референдум" для приєднання до РФ, проте більшість місцевих жителів їх не підтримують. На його думку, росіяни можуть провести фейкове голосування, знявши його на камеру і оголосивши про стовідсоткову підтримку серед населення, подібно до того, як це було в Криму.
"Може 3%-5%, але вони є в кожному місті України, які збожеволіли і можуть підтримати рашистів", — зазначив Іван Федоров. — "Можуть зробити візуалочку, як чергову пропаганду провести і показати якийсь "референдум", але це точно не ілюструватиме настрої наших людей".
ТАСС повідомляє, що керівник так званої "військово-цивільної адміністрації" у Херсонській області Володимир Сальдо отримав паспорт РФ. За інформацією агенції, російські документи також видали 25 мешканцям окупованого Херсона.
Раніше писали, що Мелітополь став столицею партизанського руху в Україні. Завдяки диверсіям, окупантам стає все складніше доставляти озброєння та утримувати місто.
Колаборант Володимир Рогов стверджує, що "референдум" про входження Запорізької області до РФ проведуть у 2022 році. За його словами, рішення вже ухвалене, а підготовка заходу триватиме кілька місяців.