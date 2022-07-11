Путін доручив видавати громадянство РФ усім українцям у спрощеному режимі, — указ

До сьогодні отримати російський паспорт могли лише мешканці тимчасово окупованих територій України.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким дозволив видачу громадянства РФ за спрощеною процедурою для всіх громадян України. Відповідний указ глава російської держави підписав у понеділок, 11 липня, повідомило агентство "РИА Новости".

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Виданим сьогодні документом вносяться зміни до указу Путіна від 24 квітня 2019 року.

В указі зазначено, що розраховувати на отримання паспорта держави-агресора можуть не лише мешканці тимчасово окупованих регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як це було до сьогодні, а й ті, хто мешкає на іншій території України.

Водночас у новій редакції документа словосполучення "Запорізької області України" та "Херсонської області України" замінено на "або Україну". Позначення непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей не змінилися — "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, раніше Центр національного опору України повідомив, що окупаційна влада Херсонської області пообіцяла платити по 10 тисяч рублів тим жителям, які погодяться підтримати так званий референдум про входження до складу РФ і звернуться за отриманням російського громадянства. Також відомі випадки насильницької паспортизації ув'язнених у цьому регіоні.

Також так звані влади Херсонської області оголосили, що всі народжені в регіоні після 24 лютого, дати початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, автоматично отримають російське громадянство.

Крім цього, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляли про те, як окупанти примушують мешканців Бердянська Запорізької області ставати в чергу на отримання російського паспорта, а незгодних відправляють на громадські роботи.