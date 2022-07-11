Путин поручил выдавать гражданство РФ всем украинцам в упрощенном режиме, — указ

До сегодняшнего дня получить российский паспорт могли исключительно жители временно оккупированных территорий Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешается выдача гражданства РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины. Соответствующий указ глава российского государства подписал в понедельник, 11 июля, сообщило агентство "РИА Новости".

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Изданным сегодня документом вносятся изменения в указ Путина от 24 апреля 2019 года.

В указе отмечено, что рассчитывать на получение паспорта государства-агрессора могут не только жители временно оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, как это было до сегодняшнего дня, но и те, кто проживает на остальной территории Украины.

При этом в новой редакции документа словосочетания "Запорожской области Украины" и "Херсонской области Украины" заменены на "или Украины". Обозначения неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей не изменились — "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее Центр национального сопротивления Украины сообщил, что оккупационные власти Херсонской области пообещали платить по 10 тысяч рублей тем жителям, которые согласятся поддержать так называемый референдум о вхождении в состав РФ и обратятся за получением российского гражданства. Также известны случаи насильной паспортизации заключенных в этом регионе.

Также так называемые власти Херсонской области объявили, что все рожденные в регионе после 24 февраля, даты начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, автоматически получат российское гражданство.

Помимо этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщали о том, как оккупанты принуждают жителей Бердянска Запорожской области становиться в очередь на получение российского паспорта, а несогласных отправляют на общественные работы.