Оккупанты в Херсонской области принудительно выдают паспорта РФ заключенным, — ISW

Попытка провести паспортизацию населения в оккупированном регионе оказалась настолько неуспешной, что россиянам приходится раздавать гражданство в Северной исправительной колонии. Таким образом они пытаются улучшить свою статистику.

Оккупационные власти в Херсонской области проводят принудительную паспортизацию заключенных Северной исправительной колонии №90. Об этом в итоговой сводке за 23 июня рассказывает американский Институт изучения войны (ISW).

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Как считают военные аналитики, попытка раздать российское гражданство населению оккупированной области оказалось настолько неудачной, что оккупанты пытаются найти другие способы сделать это. Теперь они надеются улучшить свою статистику за счет заключенных.

Ранее уже сообщалось, что российская власть намерена провести так называемый референдум об аннексии оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей 11 сентября этого года. Как считают эксперты ISW, это заставит ставленников страны-агрессора создавать видимость широкой общественной поддержки местного населения интеграции в РФ.

Также в Институте изучения войны подчеркивают, что несмотря на распространившиеся новости о псевдо-референдуме и необходимости интеграции захваченных территорий, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что об отмене границы между РФ и Запорожьем "не может быть и речи". Как говорят аналитики, это означает, что в правящих кругах страны-агрессора существует разное видение того, как именно должны быть "интегрированы" захваченные территории.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что оккупационная власть в Херсонской области обещает платить по 10 тыс. рублей за поддержку референдума в регионе и получение гражданства РФ. Местное население продолжает саботировать выдачу российских паспортов.

Напомним, слухи о том, что украинские войска уже вошли в Херсон, оказались фейком. Тем не менее, ВСУ продолжают движение на освобождение города.