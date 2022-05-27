11 сентября пройдет референдум о восстановлении мини-СССР, — Арестович

По словам чиновника, так называемое голосование может состояться в Херсонской и Запорожской областях, а также в Беларуси. Дата выбрана, чтобы наступить на больную мозоль американцев.

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Советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что, по неподтвержденным данным, на 11 сентября запланирован референдум о восстановлении мини-СССР. Так называемое голосование должно состояться одновременно в Беларуси и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также, возможно, и в оккупированных грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Об этом чиновник сообщил в интервью журналистке Юлии Латыниной.

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"11 сентября, заметьте, это неслучайно. Это американцам пытаются наступить на больную мозоль", — уточнил Арестович.

Интервьюер заметила, что такой шаг Кремля, скорее, на руку Украине: это разозлит американцев, и они не будут мешкать с поставками тяжелой артиллерии для ВСУ.

"Это американцев подбодрит. Если Путин хочет сравнивать себя с бен Ладеном, то очень велкам. Может, кончится все тем, что дадут MLRS", — допустила Латынина.

[ + – ] Арестович о референдуме с 11:39.

Некоторые западные политики хотят, чтобы Украина отдала свои территории

Арестович отмечает давление со стороны некоторых западных политиков, которые подталкивают Украину к мирным переговорам и подписанию Минска-3.

"Все это блеяние про то, что Украина должна пожертвовать своими территориями, удовлетворить амбиции Путина, немножко отдать территории и подписать Минск-3. Чего уж тут. Тут даже МИД РФ, Песков: "Надо принять реалии как они есть, вы же оккупированы, мы вас оккупируем, давайте как-то сдуваетесь, и прочее, и прочее", — сказал Арестович.

По его словам, идет тяжелая борьба по-преимуществу на одном участке фронта — от Харькова до Марьинки. Он также добавил, что в ближайший месяц Вооруженным Силам Украины будет очень сложно.

Ранее Фокус сообщал, что уже на следующей неделе США анонсируют поставки систем залпового огня MLRS в Украину. Эти РСЗО могут сыграть решающую роль в Битве за Донбасс и внести перелом в ход войны.