11 вересня пройде референдум про відновлення міні-СРСР, — Арестович

За словами чиновника, так зване голосування може відбутися в Херсонській та Запорізькій областях, а також у Білорусі. Дата обрана, щоб наступити на хворий мозоль американців.

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Радник голови ОП України Олексій Арестович заявив, що, за непідтвердженими даними, на 11 вересня заплановано референдум щодо відновлення міні-СРСР. Так зване голосування має відбутися одночасно в Білорусі та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також, можливо, і в окупованих грузинських регіонах Абхазії та Південної Осетії. Про це чиновник повідомив в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.

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"11 вересня, зауважте, це невипадково. Це американцям намагаються наступити на хворий мозоль", — уточнив Арестович.

Інтерв'юерка зауважила, що такий крок Кремля, ймовірніше, на руку Україні: це розлютить американців, і вони не забаряться з постачанням важкої артилерії для ЗСУ.

"Це американців підбадьорить. Якщо Путін хоче порівнювати себе з бен Ладеном, то дуже велкам. Може скінчиться все тим, що дадуть MLRS", — припустила Латиніна.

[ + – ] Арестович про референдум з 11:39

Деякі західні політики хочуть, щоб Україна віддала свої території

Арестович відмічає тиск із боку деяких західних політиків, які підштовхують Україну до мирних переговорів та підписання Мінська-3.

"Все це бекання про те, що Україна має пожертвувати своїми територіями, задовольнити амбіції Путіна, трішки віддати території та підписати Мінськ-3. Чого вже тут. Тут навіть МЗС РФ, Пєсков: "Треба прийняти реалії як вони є, ви ж окуповані, ми вас окупуємо, давайте якось здуваєтеся, і таке інше", — сказав Арестович.

За його словами, йде важка боротьба переважно на одній ділянці фронту — від Харкова до Мар'їнки. Він також додав, що найближчого місяця Збройним Силам України буде дуже складно.

Раніше Фокус повідомляв, що вже наступного тижня США анонсують постачання систем залпового вогню MLRS до України. Ці РСЗВ можуть зіграти вирішальну роль у Битві за Донбас і внести перелом у хід війни.