Окупанти на Херсонщині примусово видають паспорти РФ ув'язненим, — ISW

Спроба провести паспортизацію населення в окупованому регіоні виявилася настільки неуспішною, що росіянам доводиться роздавати громадянство в Північній виправній колонії. Так, вони намагаються поліпшити свою статистику.

Окупаційна влада в Херсонській області проводить примусову паспортизацію ув'язнених Північної виправної колонії №90. Про це в підсумковому зведенні за 23 червня розповідає американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Як вважають військові аналітики, спроба роздати російське громадянство населенню окупованої області виявилася настільки невдалою, що окупанти намагаються знайти інші способи зробити це. Тепер вони сподіваються покращити свою статистику ув'язненими.

Раніше вже повідомлялося, що російська влада має на меті провести так званий референдум про анексію окупованих територій Херсонської та Запорізької областей 11 вересня цього року. Як вважають експерти ISW, це змусить ставлеників країни-агресора створювати видимість широкої громадської підтримки місцевого населення інтеграції до РФ.

Також в Інституті вивчення війни наголошують, що попри поширені новини про псевдореферендум і необхідність інтеграції захоплених територій, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що про скасовування кордону між РФ і Запоріжжям "не може бути й мови". Як кажуть аналітики, це означає, що у керівних колах країни-агресора існує різне бачення того, як саме мають "інтегрувати" захоплені території.

Раніше Центр національного опору повідомляв, що окупаційна влада в Херсонській області обіцяє платити по 10 тис. рублів за підтримку референдуму в регіоні та набуття громадянства РФ. Місцеве населення продовжує саботувати видачу російських паспортів.

Нагадаємо, чутки про те, що українські війська вже ввійшли до Херсона, виявилися фейком. Проте ЗСУ продовжують рух на звільнення міста.