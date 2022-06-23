"Успіхи є": ЗСУ продовжують рух на визволення Херсона, — радник голови ОВА Хлань

Колишній нардеп Віталій Купрій і військовий оглядач Роман Бочкала заявили, що українські військові зайшли до обласного міста. Користувачі соцмереж і місцеві жителі вважають новину "вкиданням" та спростовують інформацію. Розповідаємо, що про ситуацію у Херсоні відомо зараз.

Вчора, 22 червня, колишній народний депутат Віталій Купрій заявив, що українські військові зайняли чотири вулиці у Херсоні. Про це він написав у себе у Facebook.

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"З двох незалежних джерел мені стало відомо, що наші бійці зайняли чотири вулиці Херсона. Наступ триває", — зокрема сказав він.

Інший екснардеп Ігор Мосійчук, зі свого боку, порадив "уважно стежити за містом та чекати на добрі новини".

Слідом за політиками про ситуацію у південному обласному центрі заговорили журналісти.

"ЗСУ на околицях Херсона", — написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, однак одразу уточнив, що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Про українських військових у місті згадав у себе у Telegram-каналі та кореспондент Роман Бочкала. Зокрема, він написав: "Херсон. Тримаємо кулаки! За деякою інформацією, наші у місті". Проте менш, ніж за годину, повністю відредагував оригінальне повідомлення: "Щодо ЗСУ у Херсоні: інформація підтвердження не має. До того ж, у самому місті сьогодні було відносно тихо".

Під час свого ефіру на каналі "Фейгін Live" радник керівника Офісу президента Олексій Арестович дуже обтічно прокоментував чутки про ЗСУ у Херсоні.

"Не підтверджуємо і не спростовуємо. Давайте подивимося, що буде далі", — заявив політик.

Сергій Хлань, радник голови Херсонської військової обласної адміністрації, підкреслив у Facebook, що інформація про успіхи українських бійців "дуже чутлива", тому про звільнення будь-яких населених пунктів краще повідомляти пізніше. Він зазначає, що так ми не даватимемо ворогові підказку, де і що йому треба негайно посилити. "Успіхи є, наші ЗСУ продовжують рух на визволення Херсона", — резюмував Хлань.

Схожу думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ось зараз двоє колишніх нардепів та один чинний почали писати про зброю, яка застосовується в Херсонському напрямку, про гарні новини з Херсона, зокрема про зайняті вулиці в Херсоні. І цим шкодять ЗСУ", — прокоментувала вона інформацію, що поширилася. Маляр зазначила, що навіть якщо політики мають свої джерела на фронті, то деталі військових операцій України не варто розголошувати в соцмережах. Такі новини щодо звільнення населених пунктів до офіційного підтвердження вважаються некоректними.

"Це вкидання": реакція соцмереж на чутки

Реакція соцмереж на новини про те, що ЗСУ зайняли херсонські вулиці, була негайною. Під дописом Віталія Купрія люди почали говорити, що така інформація не відповідає дійсності.

Зокрема, Антоніна Фурса сказала, що українських військових у місті ще немає: "Мої з Херсонщини пишуть, що ще немає наших захисників". "На жаль, це не так", — написала Лариса Кадничанська. Володимир Бондарець порадив "прибрати фейк".

Також користувачі вважають, що краще дочекатися офіційного підтвердження від Генштабу, перш ніж розповсюджувати такі новини.

Родичі кореспондентів Фокусу на окупованих територіях Херсонської області також повідомили, що вчора в місті було тихо.

Заперечують входження українських військових на територію захопленого міста та російські ЗМІ.

Нагадаємо, 22 червня радник голови ОВА Сергій Хлань також розповідав, що окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні. За його словами, війська РФ починають будувати укріплення у промислових зонах обласного центру.