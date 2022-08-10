Ненужная привилегия. Как Россия заставляет получать паспорта на оккупированных территориях

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне навязывают украинцам паспорта РФ, готовясь к "референдуму".

Российская пропаганда утверждает, что если не оформить документ с двуглавым орлом, нельзя будет устроиться на работу, получить зарплату и пенсию, сохранить бизнес, имущественные права, получить водительское удостоверение, попасть к врачу, приобрести лекарства или телефонную карточку.

Первые в очереди за российскими паспортами – пенсионеры

Энергодар – город в Запорожской области, оккупированный российской армией в начале марта 2022 года. С того времени его покинуло более 50% населения.

"Наш город молодой, возник только в 1970-м. До полномасштабного вторжения население было 60 тысяч. Большинство работало на Запорожской атомной электростанции. Уровень достатка у местных высокий: Энергодар был первым в Украине по уровню средней заработной платы.

Сам город, как для Запорожской области, ухоженный, чистый, – рассказывает Фокусу житель Энергодара Николай. – Сейчас россияне из него хотят сделать "город с обложки" – иллюстрируют свои месседжи картинками Энергодара, мол, как хорошо жить в населенных пунктах, "куда пришла Россия". Хотя на самом деле уровень поддержки оккупантов там очень низкий – все помнят многотысячные проукраинские митинги сразу после начала полномасштабного вторжения".

[ + – ] Российский военный перед корпусами Запорожской АЭС Фото: Getty Images

Николай говорит, что и желающих получать российские паспорта в Энергодаре мало.

"Как только оккупанты объявили о раздаче российских паспортов, они столкнулись с тем, что к ним никто не шел. Насколько я знаю, было около десяти заявок. Разумеется, картинки для телевидения так не сделаешь, – продолжает Николай. – Поэтому россияне стали убеждать, мол, получение российского паспорта – это привилегия, которая дает жителям "освобожденных" территорий право стать полноценным гражданином РФ. Как в Крыму, никто не будет требовать сдачи украинского паспорта, его можно оставить, отказываться не обязательно. То есть, фактически призывали к двойному гражданству. Обосновывали это тем, что российский паспорт необходим для получения выплат и социальных услуг".

Но и эти "аргументы" на местных не сработали. Тогда россияне решили прибегнуть к политике устрашения.

"Заявили, что имущество – дома, квартиры, земельные участки надо переоформлять, а без паспорта России это невозможно. Кроме того, стали угрожать. Детей 1 сентября нужно отправлять в школы, естественно, "обновленные". И сделать это можно с российскими документами. Если ребенок в школу не пойдет – родителей могут лишить родительских прав за "нарушение права ребенка на образование", – рассказывает житель Энергодара.

По его словам, таким образом в Энергодаре началась принудительная паспортизация. И происходит она двумя путями.

В первую очередь процесс касается пенсионеров. "Им часто все равно, какая власть. Но при этом объективно они вынуждены получать российские паспорта", – отмечает Николай.

[ + – ] Пророссийский "мэр" Энергодара Андрей Шевчик возле Запорожской АЭС Фото: Getty Images

В Энергодаре пенсионеры, как и по всей Украине, получали пенсию либо на банковскую карточку, либо через отделения "Укрпошты". Причем вторых было больше. До мая Украина пыталась осуществлять выплаты – "Укрпошта" обходными путями завозила наличные средства в город. В июне "Укрпошту" закрыли. Пенсионеры, у которых были карточки, пенсию продолжают получать, остальные – нет.

"И вот поэтому пенсионеры первыми пошли получать обещанные РФ 10 тысяч рублей так называемой социальной помощи. Конечно, пенсионеры оставляли там свои паспортные данные. На основе этих данных им изготавливали российские паспорта, ведь наличие российского паспорта – требование для получения последующих выплат. Пускай регулярных пока и нет, но обещают", – рассказывает житель оккупированного города.

Кроме того, заставляют брать российские паспорта тех, кому необходимо перерегистрировать имущество – по российским законам и с использованием российских документов. Пока что эта практика не касается квартир, а только земельных участков.

Сколько жителей Энергодара могли уже получить российские паспорта, сказать не берется никто.

"Возможно, несколько сот человек – сколько стояли в очереди за российской "социальной помощью". Недавно звучала цифра – 26 жителей города получили паспорта РФ. Событие "торжественное", но не массовое. Поэтому оккупанты взялись распространять два основных месседжа.

Первый – без паспорта РФ вы ничем не можете пользоваться.

Второй – заявок с каждым днем становится все больше. Вчера было 26 паспортов, а сегодня уже 20 тысяч заявок.

Это абсолютный бред. Это не просто пропагандистский преувеличенный бред, это какая-то истерия. Где там взяться 20 тысячам? В Энергодаре не осталось столько взрослого населения. Такие заявления – не что иное, как попытка создать иллюзию для начальников, а также для внутреннего российского потребителя, мол, смотрите, все очень рады "присоединиться" к России", – подытоживает Николай.

Печатают в Крыму: откуда берутся паспорта РФ в Украине

Надо сказать, что в оккупации россияне оформляют паспорта РФ на основании указа Путина об упрощении гражданства РФ для украинцев.

Но желающих получить документ все равно мало. Чтобы стимулировать процесс, оккупанты придумывают новые способы-ловушки.

Например, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины говорят, что на Херсонщине оккупанты решили раздавать автомобильные номерные знаки нового образца с последующим переоформлением. И, разумеется, только обладателям "паспортов Российской Федерации". А еще переводят деятельность местного бизнеса на налоговые стандарты РФ, а для этого также необходим российский паспорт.

Важно

"Потеря Херсона для россиян болезненна – они много вложили в пропаганду", – политолог Молчанов

"Предприниматели Херсонщины разделились на две части. Одни работают в стихийном рынке, теневой экономике, пытаются избегать контактов с российской оккупационной властью. Другие вынуждены идти на все условия, – говорит Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов, который выехал из родного города после начала полномасштабного наступления. – Сначала они заплатили за так называемые разрешения на ведение хозяйственной деятельности, получили их, работали. И тут вдруг от них потребовали зарегистрироваться в российской налоговой. Таким образом, местные херсонские предприятия вливаются в российское экономическое пространство, хотя по факту – в серую зону, потому что законы России не распространяются на эту территорию. Соответственно, им приходится открывать счета в российских банках, а для этого требуется российский паспорт. То есть, те, кто думал, что может получить разрешение, и оно ни к чему не обязывает, ошиблись. Теперь это уже не просто сосуществование, а сотрудничество".

Заявления для получения паспорта РФ подают в специальные отделы, а по факту — в захваченные россиянами центры предоставления административных услуг, паспортные столы, миграционные службы. Там из-за нехватки сотрудников можно увидеть небольшие очереди.

[ + – ] Первые в очереди за российскими паспортами – пенсионеры [ + – ] Представители пророссийской "власти" Кирилл Стремоусов и Владимир Сальдо в пункте выдачи паспортов РФ [ + – ] Выдача паспортов РФ в Херсоне Фото: Getty Images [ + – ] Выдача паспортов РФ в Херсоне

В Херсоне или Энергодаре в подобных отделах лишь собирают информацию, ее потом отправляют в оккупированный Крым – там печатают бланки.

"Это не пластиковые карточки, а бумажные, в которые от руки вносятся данные. Место регистрации гражданина указывается по его украинским документам. То есть, сознательно вписывают украинские адреса в российские паспорта. Используют и декоммунизированные названия – не Фрунзе, а Азовское Генического района", – рассказывает Молчанов.

Он уверен, что эти книжечки вряд ли будут действительны в самой России, потому что их выдает какой-то неизвестный российскому законодательству "департамент внутренних дел Херсонской областной военно-гражданской администрации".

Подготовка к "референдуму" в Запорожской области

"Люди, которые вынуждены брать паспорта, уже прошли определенную "обработку" в центрах по оказанию социальной помощи – им уже сообщили, что "Украина о них не заботится". Причем технология убеждения срабатывает лучше, когда агитация идет не со стороны россиян, а со стороны уже получивших мелкие выгоды – пайки, должности от коллаборантов", – продолжает Молчанов.

Житель Энергодара Николай уверен: паспорта россиянам необходимы для проведения так называемого "референдума" на оккупированных территориях.

"Хотя они откладывают его постоянно, все-таки попытаются провести, – уверен он. – Не зря же представители коллаборантов и российские чиновники поехали в регион – убеждать граждан. Они говорят: Россия тут навсегда, но имеют в виду, что пока все деньги не раздадим – голосовать не будем. С одной стороны, они смотрят на опыт Крыма, где люди пришли в 2014 году на участки и голосовали, а с другой – понимают, что такой поддержки на юге Украины нет. Поэтому не исключено, что россияне попробуют не провести классический "референдум", а создать картинку. Привезут, как на 9 мая, людей из сел, устроят очередь на одном из участков, а после на основе собранных ранее паспортных данных покажут, что "голосование" состоялось".

Кто ответит за "паспортизацию" Херсонской области

Тем временем вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уже заявила: получение гражданином Украины паспорта государства-агрессора (независимо от мотивов) должно рассматриваться как уголовное преступление. Но для этого необходимо внести изменения в законодательство, проект закона сейчас обсуждается.

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Не исключено, что в этом законе будет предусмотрена ответственность за организацию выдачи российских паспортов на захваченных Россией территориях. В частности, под уголовную ответственность могут попасть руководители паспортных столов, люди, организующие процесс, выдавшие этот паспорт, или же те граждане, которые получают паспорт для работы в оккупационных администрациях и нарушили присягу.

Что будет с обычными гражданами, которые остались жить на оккупированной территории и приняли "паспорт гражданина РФ", непонятно.

Правозащитники напоминают: в Украине принято считать, что паспорт, выданный РФ в оккупации, – не документ, несущий юридические последствия, он фактически недействителен. А люди, которые были вынуждены получить российский паспорт под давлением, не преступники.

"И это такой подход – часть стратегия деоккупации и реинтеграции, где насильственная паспортизация названа преступлением против международного гуманитарного права", – говорит и постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Она напоминает: при обращении Украины в международные суды людей, получивших российский паспорт в Крыму называли жертвами, а не нарушителями.